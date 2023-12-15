Hamileyken makyaj yapanlara kötü haber

Uzman isimler hamileyken plastik konusunda uyarıda bulundu. Hamileyken makyaj kullanımı, plastik zararları nelerdir? Tüm detaylar haberimizde.

HAMİLEYKEN MAKYAJ YAPMAK TEHLİKELİDİR!

Hamilelerin makyaj yapmasında sakınca bulunmaktadır. Hamileler dikkat etmelidirler.

Uzman kişiler tarafından hamilelere plastik için uyarı verildi. Hamileyken plastiğe maruz bırakılan bebekler olumsuz etkilenmektedir. Plastiğe maruz kalması ardından öğrenme bozuklukları, hafıza geriliği, odaklanamama, hiperaktivite gibi problemler görülebilir. Sezaryen doğumlarda ise plastiğe mağduriyet daha da artmaktadır. Yeni doğmuş bebeklerde biberon, emzik kullanımı mecbur bir hal alabilir.

Prof. Dr. Yeliz Yıldırım, plastik, kozmetik ürünlerinin hamilelik döneminde bebeklere olumsuz etki ettiği görülmektedir. 2000 seneleri sonrasında okul çağında çocuklarda zeka geriliği görülmektedir. Gıda yolu ile kimyasallar alınmaktadır. Plastik, kozmetik ürünleriyle bulaştığı görülmektedir. Maruz kalması ardından anne karnında bebeğin zeka gelişimi tamamlanırken problemler yaşanabilmektedir.

Sezaryen doğumda plastiğe maruz oranı artmaktadır. Tıbbi cihazların kullanımının fazlalığı bebeği olumsuz etkilemektedir. Anne sütü gelmemesi ardından biberon, emzik kullanımı görülmektedir. Erkek çocuklarda öğrenme bozukluğu, hafıza eksikliği, odaklanamama, hiperaktivite görülmektedir.

Hamilelerin plastik kullanımının sınırlandırılması şarttır. Aksi takdirde bebekte sağlık problemleri görülecektir.