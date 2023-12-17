Hanımlar dikkat! Bu takvime uyanın tüyleri çok geç uzayacak

Ay takvimini takip edin, tüylerinize veda edin

İstenmeyen tüylerden kurtulmanın en etkili yolları ağda, makineyle ağda, sıcak ağda ve elbette nihai çözüm olan epilasyondur. Bu yöntemleri kullandığınızda istenmeyen tüyleriniz belirli aralıklarla çıkacaktır ve bazı durumlarda istenmeyen tüylerinize hemen veda edebilirsiniz. Bu tedavilerin düzenli kullanımı tüy köklerinde zayıflamaya yardımcı olabilir. Bu yöntemler belirli bölgelerde istenmeyen tüy oluşumunu engeller ancak yanlış kullanıldığında kişinin cildinde deformasyona ve tahrişe de neden olabilir. Yanlış kullanım, kişinin cildinin yüzeyinde yanıklara ve koyu lekelere neden olabilir. Bu süreç içinde kişinin kıyafet seçimini büyük ölçüde etkileyen durumlardan biridir.

Ancak istenmeyen tüylere doğru zamanda ve doğru şekilde veda etmek, cildinizi tahriş eden veya yoran uygulamaları kullanmaktan çok daha kolay ve sağlıklıdır. İstenmeyen tüyleri yanlış zamanda alırsanız, tüyler sertleşecek ve daha fazla tüy yeniden çıkacaktır.





Geçmişte kadınlara baktığınızda, tüylerini aldırmasalar bile ciltleri tahriş olmuyor, kararmıyordu ve neredeyse hiç tüyleri yoktu. Bu durumun sırrı ay takviminde yatmaktadır. Geçmişte yaşayan kadınlar tüyleri zamanında nasıl çıkaracaklarını biliyorlardı. Doğru zamanda alınan tüyler azalmış şekilde geri gelecektir. Bu noktada ay takvimi çok önemli bir yer tutuyor. İstenmeyen tüylerinize veda etmek, daha sağlıklı bir cilde sahip olmak istiyorsanız at takvimini takip etmeyi unutmayın.

Ay takvimine nasıl bakılır?

Geçmişte kadınların cildinin daha pürüzsüz, daha sağlıklı olduğu biliniyor ve kabul ediliyor. En ilginç konulardan biri, daha önce istenmeyen tüylerden kurtulmanın bir yolu olmadığı halde, istenmeyen tüylerden nasıl bu kadar sorunsuz bir şekilde kurtulmayı başardıklarıydı. Zamanın şartlarına uygun malzemeler kullanarak, son derece sağlıklı bir şekilde işlemi gerçekleştiren kadınlar, tüylerini alırken mutlaka ay takvimine bakarlardı. Kanatlarını çıkardığında bile dolunaya bakmadan önce mutlaka çıkardığından emin olurdu.

Ayı dolunay olmadan görmek, ayın dolunay olmadığı anlamına gelir. Eskiden kadınlar dolunayın olmadığı gecelerde tüylerini alırlardı, bu da saç uzamasını geciktirirdi.