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Hekim ve Diş Hekimi Muayene Katılım Payları Güncellendi

Yeni düzenlemeye göre, hekim ve diş hekimi muayenesinde katılım payları güncellendi. İkinci basamakta 20 lira, özel sağlıkta 50 lira olacak.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 10:37
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 10:37
Hekim ve Diş Hekimi Muayene Katılım Payları Güncellendi

Hekim ve Diş Hekimi Muayene Katılım Payları Güncellendi

Sağlık Bakanlığı, hekim ve diş hekimi muayenelerine ilişkin katılım paylarında önemli bir güncelleme yaptı. İkinci basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında alınacak katılım payı 20 lira olarak belirlenirken, özel sağlık hizmeti sunucularında bu ücret 50 lira olacak.

Güncelleme, Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Resmi Gazete'de yayımlandı. 24 Mart 2013'te yayımlanan tebliğin 'Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı' başlıklı maddesinde değişiklik gerçekleştirilmiştir.

Birinci basamak sağlık hizmeti sunucularında yapılan muayenelerden katılım payı alınmamaya devam edilecektir. Eğitim ve araştırma hastaneleri ile bu hastanelere bağlı semt polikliniklerinde ve Sağlık Bakanlığına bağlı üçüncü basamak hastanelerde, diş hekimliği fakültelerine sahip devlet veya vakıf üniversite hastanelerinde, sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde ise 45 lira katılım payı tahsil edilecektir.

Bu düzenleme ile birlikte, aile hekimlerinden sevk edilen hastaların katılım payı ise %50 oranında indirimli olarak alınacaktır. Bu yapılandırma, sevk zincirinin etkinleştirilmesi ve vatandaşların 2. ve 3. basamak hastanelere aile hekimleri üzerinden gelmelerinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Yapılan değişiklik, 15 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girmiştir.

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