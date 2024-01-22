Her gün 1 bardak içenin tüm vitamin depolarını dolduran içecek!

sarımsak her derdin devası olabilir. Ancak bunun çayı olduğunu daha öne duymadınız....

Her gün 1 bardak içenin tüm vitamin depolarını dolduran içecek!
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JAPON UZMANLARDAN İLGİNÇ BULUŞ

Türk mutfağında oldukça fazla kullanılan sarımsak bakın neye iyi geliyor. Japon bilim adamları sarımsak ile ilgili gerçeği araştırdı. İşte araştırma sonuçları….Doğal bir antibiyotik olan ve bir çok yararı bulunan sarımsak çayının doğal bir ilaç olduğunu ifade eden Japon bilim insanları bağışıklığın anahtarı olarak belirtiliyor.

sarımsak

Mineral ve vitamin açısından oldukça önemli bir besin olan sarımsağın 3 diş inde

B6 vitamini ihtiyacının %6’sını,

C vitamini ihtiyacının %5’ini,

Kalsiyum ihtiyacının %2’sini bulunuyor.

Sarımsak bunların dışında manganez, selenyum, bakır, çinko, fosfor, magnezyum, potasyum, tiamin, riboflavin, omega 3 ve omega 6 yağ asitleri açısından da oldukça zengin. Zayıflamak isteyenlerin de kullanmasında yarar olan sarımsak çayı son yllarda zayıflamak isteyenler tarafından kullanılan bir tarif haline geldi.

Sarımsak çayı kronik hastalıkların yanı sıra her derde deva bir içecek olarak kulanılıyor. Sarımsak çayı sarımsak zencefil ve limonun birleşmesi ile hazırlanıyor. Havan yardımı ile ezilen zencefiller yeterli miktar su ile kaynatılır ve ince doğranan sarımsaklarla karıştırılır. Kolay ve basit bir çay olan sarımsak çayı hastalıklarında şifası olarak biliniyor.

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