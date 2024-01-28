Her gün 1 kilo verdiren basit içecek! Evdeki 1 ceviz yetiyor

Cevizin insan sağlığına binlerce faydası vardır ve aynı zamanda kapsamlı bir antioksidan kaynağıdır. Araştırmalar, doymamış yağlar açısından zengin yiyecekler yemenin, kilo vermede az yağlı, yüksek karbonhidratlı bir diyet kadar etkili olduğunu gösteriyor. Cevizde yer alan doymamış yağ asitleri sayesinde kolaylıkla kilo verebilirsiniz. Kolesterolü düşüren ve kilo vermenize yardımcı olan ceviz yemek, hızlı kilo vermenize yardımcı olabilir. Bu yazımızda ceviz diyetini detaylı bir şekilde aktaracağız..

Ceviz suyu diyeti nasıl yapılır?





Ceviz suyu hazırlamak için ilk olarak satın aldığınız cevizlerin taze olmasına dikkat etmelisiniz. Daha sonra ceviz suyu her gün, bir önceki gün düzenli olarak hazırlanmalıdır. Bu yüzden ilk kez kırdığınızda mükemmel olduğundan emin olun.

İki bütün cevizin içini çıkarın ve bir gece önceden bir bardak suya batırın. Bu, gece boyunca suda bekletilen cevizlerin içerdiği vitamin ve minerallerin suyun içine sızmasını sağlar. Hazırlanan ceviz suyunu sabahları içebilir, akşamları ise ceviz yiyebilirsiniz.

Bu ceviz tedavisi her sabah, günde bir kez kullanılabilir.

Ceviz alerjisi olan kişilerin ceviz diyeti uygulaması önerilmez.

Uzun vadede ceviz suyu diyetinin uygulanması önerilmez. Aralarda uygulayabileceğiniz, metabolizmanızı şaşırtacak bir diyet yöntemidir.

Cevizde kaç kalori var?

Bir ceviz ortalama 45 kalori içerir. Günde sadece 2 ceviz tüketilmelidir. Özellikle kilo vermek isteyen kişilerin günde ikiden fazla ceviz tüketmesi önerilmez.

Ceviz suyu diyetinin faydaları nelerdir?





* Ceviz kabuğunda bulunan antibakteriyel maddeler enfeksiyonlar ile savaşır. Aynı zamanda bağışıklık sistemini de güçlendirir. Bundan dolayı öksürük ve solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisinde faydalı olabilir.

* Ceviz suyu beslenmeniz sırasında bağışıklık sisteminizi destekleyerek zayıflığa ve olası hastalıklara karşı direncinizi artırır.

* Ceviz, kabızlığı önleyen ve kilo kaybını destekleyen diyet lifi açısından zengindir.

* Ceviz suyu aynı zamanda bağırsakları da harekete geçirerek şişkinlik oluşumunu engeller.

* Özellikle yerel yağlanma konusunda endişesi olan kişilerin takdir ettiği ceviz diyeti, inatçı bölgesel yağların yakılmasını kolaylaştırmaktadır.