Her gün hapır hupur yiyoruz! Meğer cildi 10 yaş birden yaşlandırıyormuş

Milyonlarca insan her gün tüketiyor. Ancak keyifle yenen bu yiyecek, sürekli halsizlik ve yorgunluğa neden olur. Ayrıca kronik hastalıklara yakalanma riskini de artırıyor. Uzmanlar hızla yaşlanan bu besinin diyetten çıkarılması gerektiği konusunda uyarıyor.





Son zamanlarda birçok insan ekmek yemeyi bıraktı. Aynı zamanda karbonhidratsız diyetler de her zamankinden daha popüler.

Unlu mamulleri yemeyi bıraktıktan sonra insanların hayatlarında ne gibi değişiklikler olduğuna dair pek çok bilgi var.

Ekmek yemeyen kişiler daha sağlıklı bir cilde sahip olur, daha kolay kilo verir ve daha fazla enerjiye sahip olur. Ekmeğin vücut üzerindeki etkisine bakalım.

BEYAZ EKMEK VE ESMER EKMEK

Tam tahıllı ekmek, çavdar veya tam buğday unundan yapılan ekmek tamamen sağlıklıdır. Ancak konu ekmek olunca sonuçlar o kadar da iyi olmuyor.

20. yüzyılda un ve maya değişti, yerini enerji yoğun malzemeler ve katkı maddeleri aldı.

CİLT SORUNLARINA YOL AÇIYOR

Akne genellikle ekmekte bulunan glutenden kaynaklanır. Vücut gluteni vücuttan atamadığından bağırsak hasarına da neden olur.

SİNDİRİM SORUNU

Yukarıda belirtildiği gibi gluten çeşitli sindirim sorunlarına neden olabilir. Tam tahıllı ekmek; Önemli bir element olan lifi içermesine rağmen unlu ürünlerde bulunmamaktadır.

Her gün 5-6 dilim tam buğday ekmeği günlük normu karşılamaya yetecek kadar lif sağlar. Meyve ve sebze yiyerek bu standarda ulaşmak istiyorsanız 14 elma, 21 havuç, 25 domates veya 5 civarında salatalık yemelisiniz.





OBEZİTEYE YOL AÇMAKTADIR

Ekmek yemeyi bırakanların yarısından fazlası ilk iki haftada kilo veriyor. Ortalama bir dilim ekmek 0,6 gram lif içerir ve geri kalan bileşenler vücut yağına dönüşür. Ekmeğin glisemik indeksi çikolatadan bile daha yüksektir.

Unlu mamullerdeki nişasta sindirim sisteminde parçalanır ve kana karışan glikoza dönüşür. Bu sizi kısa süreliğine acıktırdığı anlamına gelir.

Ekmek yemenin zararları tüketilen miktar, türü, sağlık durumu gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilmektedir. Ancak genel olarak çok fazla rafine beyaz un içeren ekmek türleri bazı sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Ekmek tüketmenin olası dezavantajları şunlardır:

-Yüksek Glisemik İndeks: Beyaz ekmek gibi rafine undan yapılan ekmeklerin glisemik indeksi yüksek olabilir. Bu, kan şekerinin hızla yükselip düşmesine neden olabilir, bu da enerji dalgalanmalarına ve açlığın hızla geri dönmesine neden olabilir.

-Şeker ve Yağ İçeriği: Bazı ekmekler, özellikle de süpermarketlerde satılan paketli ekmekler, yüksek miktarda şeker ve yağ içerebiliyor. Bu, kalori alımını artırabilir ve kilo yönetimini olumsuz yönde etkileyebilir.

-Gluten hassasiyeti ve Çölyak hastalığı: Buğday, arpa ve çavdar gibi tahıllarda bulunan gluten bazı insanlar için sorun olabilir. Gluten duyarlılığı veya çölyak hastalığı olan kişiler, gluten içeren ekmek yediklerinde sindirim sorunları ve diğer sağlık sorunları yaşayabilirler.

BAZI DİYETLERE UYGUN DEĞİLDİR

Bazı diyetler, özellikle de düşük karbonhidratlı olanlar, ekmeği sınırlandırabilir veya tamamen ortadan kaldırabilir. Böyle bir diyet uygulayan kişiler ekmek alımını sınırlayabilir.