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Her gün kahve içenler aman dikkat! Bunu daha önce hiç duymadınız

Dünya genelinde ve ülkemizde en çok tüketilen içeceklerden biri olan kahve hakkında hiç bilinmeyen gerçekleri sizler sizin için derledik. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 28.06.2024 13:59
Güncelleme Tarihi: 28.06.2024 13:59
Her gün kahve içenler aman dikkat! Bunu daha önce hiç duymadınız

Kahve kelimesi, Arapça kökenli olup "fasulye şarabı" anlamına gelir. Rivayete göre, kahvenin keşfi, Etiyopyalı bir çobanın keçilerinin bir ağacın meyvelerini yedikten sonra enerji dolu ve hiperaktif olduklarını fark etmesiyle başlamıştır.

kahvenin yararları

Kahve tarihine dair ilk detaylı eser, 1559 yılında Abdülkādir b. Muhammed Ceziri tarafından yazılan ve kahvenin helal olduğunu kanıtlamak amacıyla kaleme alınan "Umdetü’s-safve fi hilli’l-kahve" adlı kitaptır. Bu eserin bazı bölümleri, Silvestre de Sacy tarafından 1826'da Fransızca tercümeleriyle birlikte "Chrestomathie Arabe" adlı çalışmada yayımlanmıştır.

Kahvenin Osmanlı'da ilk kez ne zaman içildiği konusunda farklı görüşler vardır. Osmanlı dönemi tarihçileri Katib Çelebi 1543, Gelibolulu Âlî 1553 ve İbrahim Peçevî ise 1555 yıllarını belirtirler.

kahve hakkında

Osmanlı'nın ünlü şeyhülislamlarından Ebüssuud Efendi ve Bostanzade Mehmed Efendi, kahveyi "fasıkların içeceği" olarak gördükleri için haram sayan fetvalar vermişlerdir. Rivayete göre, Ebüssuud Efendi bir arkadaşının evinde kahveden bir yudum alınca tadını beğenip fetvasını geri çekmiştir. Bu olayın doğruluğu bilinmese de Ebüssuud Efendi gerçekten de daha sonra kahvenin haram olmadığını belirten ikinci bir fetva vermiştir.

1675'te İngiltere Kralı II. Charles, kahvehanelerin kendisine karşı komploların planlandığı yerler olduğu gerekçesiyle kapatılmasını emretmiştir.

KAHVENİN BİLİNMEYEN YÖNLERİ

KAHVE HAKKINDA ŞAŞIRTICI GERÇEKLER

• Kahve, uzun süre birçok ülkede tehlikeli ve yasa dışı bir uyuşturucu olarak kabul edilmiştir. Kahve içmek sizi daha uyanık hale getirebilir, ancak aynı zamanda daha endişeli ve gergin hissetmenize de neden olabilir.

• Dünya genelinde petrolden sonra en çok ticareti yapılan ikinci emtia kahvedir.

• Ünlü besteci Mozart, tam anlamıyla bir kahve tutkunu olarak bilinir ve tarihçilere göre günde 70 fincandan fazla kahve içmiştir.

• yüzyılda Katolik Kilisesi, kahveyi Müslümanlarla ilişkilendirildiği için “şeytani bir içecek” olarak görmüş ve yasaklamıştır.

• Dünyanın en büyük kahve fincanı, 2014 yılında Güney Kore'de hazırlanmıştır.

• 18. yüzyılda Prusya Kralı Büyük Frederick, kahveyi yasaklamış ve halkını kahve yerine bira içmeye teşvik etmeye çalışmıştır.

• Kahve, başlangıçta içecek olarak değil, yiyecek olarak tüketiliyordu. Afrikalı kabileler, kahve meyvelerini hayvansal yağlarla karıştırarak enerji veren toplar yapıyorlardı.

KAHVE ZARARLARI

• Kahvedeki kafein, dayanıklılığı artırır, yorgunluğu azaltır ve atletik performansı iyileştirir.

• 2018 yılında Melbourne, Avustralya'daki bir kafe, inek sütü yerine anne sütüyle yapılan "babyccino"yu menüsüne ekledi.

• Kahve, metabolizmanızı hızlandırarak yağ oksidasyonunu artırır, böylece vücudunuzun yağ yakmasına destek olur.

• Dünyada en geniş çeşitliliğe sahip içecek kahvedir.

• 2015 yılında Hindistan'da bir adam, yedi saat içinde 82 fincan kahve içerek dünya rekorunu kırdı.

• Japonya'da yapılan bir çalışma, kahve resimlerine bakmanın odaklanma ve konsantrasyonu artırabileceğini ortaya koydu.

• Hollandalılar, kahvelerine bir tutam tuz eklemeleriyle tanınırlar; bu uygulamanın acıyı azalttığı ve tadı iyileştirdiği söylenir.

• Brazilya'da yetiştirilen kahveler dünya genelinde yaygın olarak ithal edilen bir kaliteye sahiptir.

• Geçmişte, insanlar çok fazla kahve tüketmenin dişlerin kahverengi olmasına yol açacağına inanırlardı.

• Finlandiya, kişi başına yıllık ortalama 12 kg kahve tüketimiyle dünyada en fazla kahve tüketen ülke konumundadır.

• Dünyanın en yaşlı kedisi olan Creme Puff, 38 yaşına kadar yaşamış ve hayatı boyunca her sabah kahve içmiştir.

• Araştırmalar, ortalama bir Amerikalının kahveye yılda 1000 dolardan fazla harcadığını gösteriyor.

 

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