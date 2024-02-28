Hipertimezi hastalığı nedir, tedavisi ve belirtileri nelerdir? Taş Kağıt Makas dizisi sonrası merak edildi

Hipertimezi: Unutmama Hastalığı Nedir, Nasıl Tedavi Edilir?

Hipertimezi, son derece üstün otobiyografik bellek anlamına gelen ve unutmama hastalığı olarak da bilinen nadir bir nöropsikolojik durumdur. Hipertimezili kişiler, yaşadıkları neredeyse tüm olayları mükemmele yakın ayrıntılarıyla ve doğru bir şekilde hatırlarlar. Bu hastalık, ilk kez 2006 yılında Amerikalı Jill Price adlı bir kadında teşhis edilmiştir. Dünya çapında sadece 61 kişinin bu sendromu sergilediği tahmin edilmektedir.



Hipertimezi, normal bir hafızadan çok farklıdır. Hipertimezili kişiler, herhangi bir çaba göstermeden veya hafıza teknikleri kullanmadan olayları otomatik olarak hatırlarlar. Bu kişiler, kendilerine bir tarih verildiğinde o tarihin hangi güne düştüğünü, o gün neler yaşadıklarını, ne giydiklerini, ne yediklerini, ne izlediklerini, ne hissettiklerini ve daha birçok detayı söyleyebilirler. Ayrıca, tanık oldukları toplumsal olayları da aynı derecede hatırlayabilirler.

Hipertimezi, bir yetenek olarak görülse de, aslında bir hastalıktır. Bu kişiler, geçmişleriyle sürekli meşgul olurlar ve geleceğe odaklanmakta zorlanırlar. Ayrıca, geçmişte yaşadıkları olumsuz olayları da tekrar tekrar yaşarlar ve depresyon, anksiyete, obsesif-kompulsif bozukluk gibi psikolojik sorunlar geliştirebilirler.

Hipertimezinin nedenleri, belirtileri, tanısı ve tedavisi hakkında daha fazla bilgi edinmek için haberimizi okumaya devam edin,.





Hipertimezinin Nedenleri Nelerdir?

Hipertimezinin nedenleri tam olarak bilinmemektedir. Ancak yapılan araştırmalar, bu hastalığın beyindeki bazı yapılarla ilişkili olduğunu göstermektedir. Özellikle, hipokampus, amigdala, prefrontal korteks ve temporal lob gibi hafıza ile ilgili bölgelerde farklılıklar tespit edilmiştir. Hipokampus, uzun süreli bellek oluşturmada ve depolamada önemli bir rol oynar. Amigdala, duygusal bellek ile ilgilidir. Prefrontal korteks, çalışma belleği, planlama, karar verme gibi işlevlerden sorumludur. Temporal lob, yüz, ses, kelime gibi bilgileri tanımada ve hatırlamada etkilidir.

Hipertimezili kişilerin beyin görüntüleme çalışmalarında, bu bölgelerde normalden farklı bir aktivite veya hacim gözlenmiştir. Örneğin, hipertimezili kişilerin hipokampusları normalden daha büyük veya daha küçük olabilir. Ayrıca, bu bölgeler arasındaki bağlantılar da farklılık gösterebilir. Bu farklılıkların genetik, çevresel veya gelişimsel faktörlerden kaynaklanabileceği düşünülmektedir.

Hipertimezinin Belirtileri Nelerdir?

Hipertimezinin belirtileri, kişinin geçmişte yaşadığı olayları ayrıntılarıyla hatırlaması ve bunun günlük yaşamını olumsuz etkilemesidir. Hipertimezili kişiler, şu belirtileri gösterebilir:

Geçmişte yaşadıkları olayları tarih, saat, gün, mevsim, hava durumu, kıyafet, yemek, müzik, film, duygu gibi ayrıntılarla anlatabilirler.

Geçmişte yaşadıkları olayları sıralı bir şekilde hatırlayabilirler. Örneğin, 10 yıl önceki bir günde neler yaptıklarını adım adım söyleyebilirler.

Geçmişte yaşadıkları olayları hatırlamak için herhangi bir ipucu veya yardıma ihtiyaç duymazlar. Örneğin, bir fotoğraf, bir ses kaydı, bir not, bir arkadaşın hatırlatması gibi şeylere gerek duymazlar.

Geçmişte yaşadıkları olayları hatırlamak için herhangi bir çaba göstermezler veya hafıza teknikleri kullanmazlar. Örneğin, ezberleme, tekrarlama, kategorize etme, ilişkilendirme gibi yöntemler kullanmazlar.

Geçmişte yaşadıkları olayları hatırlamak istemedikleri halde hatırlayabilirler. Örneğin, unutmak istedikleri travmatik, üzücü, utanç verici, korkutucu olayları da hatırlarlar.

Geçmişte yaşadıkları olayları hatırlarken duygusal tepkiler gösterebilirler. Örneğin, olayları yaşarken hissettikleri duyguları tekrar yaşayabilirler. Bu da onları mutlu, üzgün, kızgın, korkmuş, heyecanlı, utanmış gibi hissettirebilir.

Geçmişte yaşadıkları olayları hatırlamak onlara zevk vermez. Örneğin, olayları hatırlamak için zaman harcamaktan, arkadaşlarıyla veya aileleriyle paylaşmaktan, kendilerini özel hissetmekten hoşlanmazlar.

Geçmişte yaşadıkları olaylarla sürekli meşgul olurlar ve geleceğe odaklanmakta zorlanırlar. Örneğin, plan yapmak, hedef belirlemek, yeni şeyler öğrenmek, yeni deneyimler yaşamak gibi şeyleri ihmal edebilirler.

Geçmişte yaşadıkları olaylar nedeniyle psikolojik sorunlar yaşayabilirler. Örneğin, depresyon, anksiyete, obsesif-kompulsif bozukluk, sosyal fobi, yalnızlık, düşük benlik saygısı, suçluluk, pişmanlık gibi sorunlar geliştirebilirler.

Hipertimezi: Unutmama Hastalığı Nasıl Tanılanır?





Hipertimezi, son derece üstün otobiyografik bellek anlamına gelen ve unutmama hastalığı olarak da bilinen nadir bir nöropsikolojik durumdur. Hipertimezili kişiler, yaşadıkları neredeyse tüm olayları mükemmele yakın ayrıntılarıyla ve doğru bir şekilde hatırlarlar. Bu hastalık, ilk kez 2006 yılında Amerikalı Jill Price adlı bir kadında teşhis edilmiştir. Dünya çapında sadece 61 kişinin bu sendromu sergilediği tahmin edilmektedir.



Hipertimezi, henüz resmi olarak tanınmış bir hastalık değildir. Bu nedenle, kesin bir tanı kriteri veya testi yoktur. Ancak, hipertimeziyi araştıran bilim insanları, bu hastalığı tanılamak için bazı yöntemler geliştirmişlerdir. Bu yöntemler şunlardır:

Otobiyografik Bellek Testi

Bu testte, kişiye geçmişte yaşadığı olayları hatırlaması için belirli tarihler verilir. Örneğin, 15 Mart 2010, 23 Nisan 2015, 1 Ocak 2020 gibi. Kişiden bu tarihlerde neler yaptığını, ne giydiğini, ne yediğini, ne izlediğini, ne hissettiğini, hangi gün olduğunu, hava durumunu, mevsimi gibi ayrıntıları anlatması istenir. Kişinin verdiği cevaplar, o tarihlerde gerçekten yaşanan olaylarla karşılaştırılır. Eğer kişi, olayları doğru ve detaylı bir şekilde hatırlıyorsa, hipertimezi olma ihtimali yüksektir.

MRI Beyin Görüntüleme

Bu testte, kişinin beyin yapısı ve aktivitesi incelenir. Hipertimezi hastalarının beyinlerinde, hafıza ile ilgili bölgelerde farklılıklar olduğu gözlenmiştir. Özellikle, hipokampus, amigdala, prefrontal korteks ve temporal lob gibi bölgelerde normalden farklı bir aktivite veya hacim tespit edilmiştir. Bu bölgeler arasındaki bağlantılar da farklılık gösterebilir. Bu test, hipertimezi tanısını desteklemek için kullanılabilir.

Psikolojik Değerlendirme

Bu testte, kişinin psikolojik durumu ve yaşam kalitesi değerlendirilir. Hipertimezi hastaları, geçmişleriyle sürekli meşgul olurlar ve geleceğe odaklanmakta zorlanırlar. Ayrıca, geçmişte yaşadıkları olumsuz olayları da tekrar tekrar yaşarlar ve depresyon, anksiyete, obsesif-kompulsif bozukluk gibi psikolojik sorunlar geliştirebilirler. Bu test, hipertimezi hastalarının yaşadıkları zorlukları ve ihtiyaçlarını belirlemek için kullanılabilir.

Hipertimezi tanısı koymak için, kişinin bu testlerden en az ikisinde yüksek puan alması gerekir. Ayrıca, kişinin hafızasının normalden farklı olduğunu kendisinin veya yakınlarının fark etmesi de önemlidir. Hipertimezi tanısı alan kişiler, nöroloji, psikiyatri ve psikoloji gibi alanlarda uzmanlaşmış doktorlara başvurabilirler. Bu doktorlar, kişilere uygun tedavi ve destek programları sunabilirler.

Hipertimezi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Hipertimezi bir yetenek midir? Hipertimezi bir yetenek olarak görülse de, aslında bir hastalıktır. Bu kişiler, geçmişleriyle sürekli meşgul olurlar ve geleceğe odaklanmakta zorlanırlar. Ayrıca, geçmişte yaşadıkları olumsuz olayları da tekrar tekrar yaşarlar ve psikolojik sorunlar geliştirebilirler.

Hipertimezi ile yüksek zeka arasında bir ilişki var mıdır? Hipertimezi ile yüksek zeka arasında doğrudan bir ilişki yoktur. Hipertimezi hastaları, zeka testlerinde genellikle ortalama puanlar alırlar. Hipertimezi, sadece otobiyografik belleği etkiler, diğer bellek türlerini veya bilişsel işlevleri etkilemez.

Hipertimezi ile savant sendromu arasında bir fark var mıdır? Hipertimezi ile savant sendromu arasında büyük bir fark vardır. Savant sendromu, zihinsel engelli veya otistik kişilerde görülen ve belirli bir alanda olağanüstü bir yetenek sergilemelerine neden olan bir durumdur. Hipertimezi ise, normal zihinsel gelişime sahip kişilerde görülen ve geçmişte yaşadıkları olayları ayrıntılarıyla hatırlamalarına neden olan bir durumdur.