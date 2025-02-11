Hitit Üniversitesi'nde Soğan Kabuğu ve Elma Atığından Yara Örtüsü Geliştirildi

Hitit Üniversitesi'nden Yenilikçi Yara Örtüsü Tesis Edildi

Hitit Üniversitesi'nde yapılan araştırmalar sonucunda, atık soğan kabuğu ve elmalardan iyileştirici özelliklere sahip yeni bir yara örtüsü geliştirdi. Rektörlükten alınan bilgiye göre, makine ve imalat teknolojileri alanında uzmanlaşan mühendislik fakültesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Bengi Özkahraman ve Dr. Öğretim Üyesi Gamze Nur Müjdeci, bu çalışmayı yürütmek için bir araya geldiler.

Yerli Ürünlerle Yara Örtüsü Üretimi

Proje, Çorum'un Alaca ilçesinde yetiştirilen coğrafi işaret tescilli "Alaca moru" soğan türünün kabukları ile başlatıldı. Laboratuvar çalışmaları sonucunda, soğan kabuğundan termal yara örtü malzemesi elde edildi. Müjdeci, soğan kabuğunun içerdiği kuersetin sayesinde antioksidan özelliklere sahip olduğunu ve "elmadan da kıvam artırıcı pullulan elde ettiklerini" belirtti.

Sağlıklı İyileşme İçin Özel Formül

Müjdeci, ürettikleri özütün kanser önleyici, antibakteriyel ve antioksidan etkiler taşıdığını belirterek, kozmetik ve ilaç sanayinde kullanımı için araştırmaların sürdüğünü bildirdi. Özkahraman ise geliştirdikleri yara örtüsünün iyileştirici özellikler sunduğunu ifade ederek, geleneksel ürünlerden farklı olarak, kuersetinin antioksidan ve antibakteriyel etkileri sayesinde iyileşme sürecini desteklediğini açıkladı.

İki Farklı Formda Üretim

Geliştirilen malzeme, iki farklı formda üretildi. İlk olarak, yüzeysel yaralar için tasarlanan ince film formu, kesik ve sıyrıklar için kullanıma uygun. İkinci olarak ise, orta derinlikte şekilsiz yaralar için tasarlanan ve görünür ışık altında jelleşebilen enjekte edilebilir yara örtüsü malzemesi bulunmaktadır. Bu sayede, yara bölgesinde doku yenilenmesini teşvik ederek, kişiye özel tedavi imkanı sunulmaktadır.

Analizler sonucunda elde edilen soğan kabuğu özütü ile ticari kuersetin içerikli ürünlerin benzer özelliklere sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu bulgu, doğal kaynaklardan elde edilen bileşenlerin biyomedikal alanlarda önemli bir potansiyele sahip olduğunu işaret etmektedir.