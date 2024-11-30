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HIV/AIDS Gönüllü Test Merkezleri Sayısı 10'a Ulaşıyor

Türkiye'de HIV/AIDS ile mücadele kapsamında gönüllü test merkezlerinin sayısı 7'ye ulaştı, yıl sonuna kadar 10'a çıkarılması hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 30.11.2024 11:26
Güncelleme Tarihi: 30.11.2024 11:26
HIV/AIDS Gönüllü Test Merkezleri Sayısı 10'a Ulaşıyor

HIV/AIDS ile Mücadele için Gönüllü Test Merkezleri Artıyor

Sağlık Bakanlığının desteğiyle, Türkiye'deki Gönüllü Danışmanlık ve Test Merkezlerinin sayısı bu yıl yapılan açılışlarla birlikte 7'ye yükseldi. Yıl sonuna kadar bu sayının 10'a çıkarılması planlanıyor.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre, HIV, bağışıklık hücrelerine zarar vererek bağışıklık sistemini zayıflatıyor. Tedavi edilmediği takdirde AIDS'e yol açabiliyor. Ancak erken tanı ve tedavi ile HIV enfeksiyonu kontrol altına alınabiliyor ve bireyler uzun yıllar sağlıklı bir yaşam sürdürebiliyor.

HIV Bulaşma Yolları ve Korunma Yöntemleri

HIV, korunmasız cinsel ilişki, enfekte kan ve kan ürünleri, sterilize edilmemiş cerrahi malzeme kullanımı ve HIV pozitif bir anneden doğum veya emzirme sırasında bulaşabiliyor. HIV pozitif gebelerde, hamilelik süresince uygulanan tedavi ve sezaryen doğum gibi önlemlerle bebeğe bulaşma riski önemli ölçüde azaltılabiliyor.

Ücretsiz Test Seçenekleri Yaygınlaşıyor

Sağlık Bakanlığı, HIV pozitif bireylerin karşılaştığı ön yargıları azaltmak ve HIV/AIDS ile mücadelede toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla çeşitli çalışmalar yürütüyor. Erken tanı için tüm sağlık kuruluşlarında yapılan HIV testleri, Genel Sağlık Sigortası kapsamında ücretsiz olarak uygulanıyor.

Merkezlerde, hızlı testler bir saat içinde sonuç verirken, ELISA testi 24 saatte, HIV RNA testleri ise 10 gün içinde sonuçlanıyor. Test yaptırmak isteyenler Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alarak başvuruda bulunabiliyor.

Gönüllü Test Merkezlerinde Randevu Zorunluluğu Yok

Gönüllü Danışmanlık ve Test Merkezlerinde (GDTM), HIV riski taşıyan gruplara ve HIV/AIDS şüphesi taşıyan herkese gizlilik esaslarına göre ücretsiz danışmanlık ve test hizmeti veriliyor. Test sonucu pozitif çıkan bireyler, tanı ve tedavi için uygun merkezlere yönlendiriliyor. Gönüllü Merkezlerde randevu alma zorunluluğu bulunmuyor.

Hali hazırda Ankara ve İstanbul'da ikişer, Mersin, İzmir ve Bursa'da ise birer Gönüllü Danışmanlık ve Test Merkezi bulunuyor. Merkezlerin sayısının artırılması ile yıl sonuna kadar toplam 10'a ulaşması hedefleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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