Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İçi tam bir kalsiyum deposu! Kemikleri güçlendirip kalsiyum depolarını fullüyor

Süt, kalsiyum zenginliğiyle peynir ve yoğurdu geride bırakarak öne çıkıyor. Vücuda enerji vererek kalsiyum ihtiyacını karşılamasıyla bilinen bu besin, her yaş grubunun favorisidir. Peki, süt hangi faydaları sunar ve içerisinde ne kadar kalsiyum bulunur? İşte sütün sağlığa olan etkileri...

Yayın Tarihi: 21.07.2024 17:54
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 17:54
İçi tam bir kalsiyum deposu! Kemikleri güçlendirip kalsiyum depolarını fullüyor

Peynir ve yoğurt gibi süt ürünleri, kalsiyum açısından zengin içerikleriyle bilinir ve bu sebeple geniş bir kitle tarafından tercih edilir. Ancak, bu besinler arasında öyle biri var ki, kalsiyum miktarı açısından tüm diğerlerini geride bırakıyor: Süt. Tüm dünyada severek tüketilen süt, sağladığı enerji ve besin değerleriyle adeta bir sağlık iksiri.

SÜTÜN FAYDALARI

SÜTÜN BESİN DEĞERİ VE İÇERİĞİ

• Süt, içeriğinde barındırdığı protein, kalsiyum, fosfor, B12 ve D vitaminleri, çinko gibi önemli besin ögeleriyle dikkat çeker. Bu ögeler, vücudun fonksiyonlarını sağlıklı bir şekilde yerine getirmesinde kritik rol oynar.

• Kalsiyum ve fosfor açısından oldukça zengin olan süt, kemik ve diş sağlığını korumada önemli bir yer tutar. Özellikle çocukların kemik gelişimi için tüketilmesi önerilen süt, yaşlılıkta da osteoporoz riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

SÜTÜN YARARLARI

• İçerdiği amino asitler sayesinde kas gelişimi ve onarımı için gerekli olan süt, sporcular ve aktif bireyler için vazgeçilmezdir. Kasların güçlenmesine ve toparlanmasına büyük katkı sağlar.

• Süt, sağlıklı yağlar içerir ve metabolizmanın düzenlenmesine yardımcı olur. İyi bir enerji kaynağı olmasının yanı sıra, vücuttaki yağ depolarını kontrol altında tutar.

SÜT HAKKINDA

Sütün içerdiği kalsiyum miktarı, peynir ve yoğurdu geride bırakarak öne çıkar. Bu nedenle, her yaş grubunun günlük beslenme rutininde süt tüketimi önemli bir yer tutar. Sütün sunduğu sağlık faydaları, onu vazgeçilmez bir besin haline getirir.

İLGİLİ HABERLER

Alışverişini o marketten yapanlar turnayı gözünden vurdu! Tam 300 TL'si anında iade edilecek

Altın fiyatları vites artırdı! Hızına kimse yetişemiyor: 3500 TL için tarih verildi

Memurlara kıyak geçildi! O miktar maaşlarına eklenecek: 81 ildeki tüm memurlara müjde

Ankara'da çocuğu okula giden aileler yanıp kavrulacak! Tam yüzde 50 birden zam geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cayır cayır yağ yakan Türk kahvesi tarifi! 7 kilo birden verdiriyor
2
1 tutam yoğurt üzerine ekleyen 80 yaşını görecek! Faydaları saymakla bitmiyor
3
Beyaz saçları boyamaya son! Bu yöntem beyaz saçları simsiyah yapıyor
4
Dünyadaki en sağlıksız gıda bulundu! Ağzınıza bile sürseniz bomba etkisi yaratıyor
5
Ciltteki lekeleri silgi gibi siliyor! Suyla karıştırınca pahalı kremlere meydan okuyor
6
Göz çevresindeki kırışıklıkları dümdüz yapıyor! Bir gecede 10 yaş gençleşmenin doğal formülü
7
Yoğurt yerken üzerine 2 kaşık ekleyin yeter! Tüm vücudunuz hastalıklardan arınacak

e-Devlet'te kalan binlerce lira paranız olabilir! Bilmeyenin parası devlete kalıyor

Her ay kredi kartının asgari borcunu ödeyenler tufaya düştü! Şimdi kara kara düşünmeye başlayacaklar

İçi tam bir kalsiyum deposu! Kemikleri güçlendirip kalsiyum depolarını fullüyor

Cilt gençleştirmenin formülü bulundu! Cilde birkaç damla sürünce kolajen etkisi yaratıyor

Alışverişini o marketten yapanlar turnayı gözünden vurdu! Tam 300 TL'si anında iade edilecek

Memurlara kıyak geçildi! O miktar maaşlarına eklenecek: 81 ildeki tüm memurlara müjde

Bedavaya iPhone 15 ve AirPods Pro alabilirsiniz! Telefondan 5 dakikalık işlem yetiyor: Aman tarihi kaçırmayın

Ankara'da çocuğu okula giden aileler yanıp kavrulacak! Tam yüzde 50 birden zam geldi

Dolar ve Euro borçlananlara şok karar! Mahkeme noktayı koydu: Kimse bunu beklemiyordu

Altın fiyatları vites artırdı! Hızına kimse yetişemiyor: 3500 TL için tarih verildi

Ciltteki lekeleri silgi gibi siliyor! Pahalı kozmetik ürünlerine veda ettirecek doğal formül

Ankaralılara müjdeli haber verildi! Başvuranlara ücretsiz olacak: Binlerce kişi yararlanabilecek