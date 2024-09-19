DOLAR
33,99 0,19%
EURO
38,04 -0,25%
ALTIN
2.830,1 -1,02%
BITCOIN
2.164.213,34 -5,62%

Iğdır'da Hakemlerden Kan Bağışı Kampanyası

Iğdır'da futbol hakemleri, Türk Kızılay ile birlikte kan bağışı yaparak yardıma ihtiyacı olanlara destek oldu.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 20:46
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 20:46
Iğdır'da Hakemlerden Kan Bağışı Kampanyası

Iğdır'da Hakemlerin Önemli Bağışı

Iğdır'da, futbol hakemleri, Türk Kızılay'ın düzenlediği kan bağışı kampanyasına katıldı. Farkındalık yaratmak amacıyla Zübeyde Hanım Bulvarı'nda açılan stantta, birçok hakem kan bağışında bulundu.

Kan Bağışı Süreci

İlgilenen hakemler, stantta kayıt formu doldurduktan sonra, bağış öncesi sağlık kontrolünden geçirildi. Görevli doktorlar tarafından onaylanan hakemler, kan bağışını gerçekleştirdi.

Hakemlerden Önemli Mesajlar

Hakem Ozan Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Özellikle farkındalık oluşturmak adına burada bulunuyoruz. Binlerce cana dokunmak için kan bağışı yapıyoruz. Bu yüzden herkesin duyarlı olmasını bekliyoruz. Unutmayın, kan bağışı hayat kurtarır." ifadelerini kullandı.

Destek Çağrısı

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Iğdır Şube Başkanı Aykut Yılmaz ise, vatandaşları düzenli olarak kan bağışında bulunmaya davet etti. Bu tür etkinliklerin hayati önem taşıdığını vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Metrekaresi 100 TL’ye tarla satışı Milli Emlak’ta! Su bile daha pahalıya gelecek

Hemen SMS geldi mi diye bakın! Harcadığınızın iki katı hesabınıza yatmış olabilir

KPSS Puanı Olan Yaşadı! MEVKA Yüksek Maaş ile Personel Alımı Başladı: İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

Ekonomist Hatice Kolçak'tan bomba yatırım tüyosu! 'Yatırımcılara büyük kazanç fırsatı sunuyor”

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mermer gibi bir cilt için 3 malzeme yeter! Cilt rengini açıp pürüzsüzleştiriyor
2
Iğdır'da Hakemlerden Kan Bağışı Kampanyası
3
Bolu'daki Fizik Tedavi Merkezi Hastaların Umudu Oluyor
4
Türk Araştırmacının ABD'deki İlaç Çalışması Üzerine Yenilikçi Gelişmeler
5
Bolu'daki Ortodonti Kliniği ile Diş ve Çene Bozukluklarına Çözüm
6
Mantar, Egzama ve Nasırı Yok Eden Doğal Çözüm: Ayakları Yumuşacık Yapıyor!
7
Türkiye'nin Sağlık Sektöründe Sürdürülebilirlik Eylem Planı Açıklandı

Ekonomist Hatice Kolçak'tan bomba yatırım tüyosu! 'Yatırımcılara büyük kazanç fırsatı sunuyor”

2024’ün İlk 8 Ayında Türkiye’de En Çok Satan Elektrikli Araçlar Belli Oldu: İşte Zirvenin Sahibi

2025 Asgari Ücret ve Memur Maaşı Zammı İçin Bekleyiş Sürüyor! İşte Kulislerde Konuşulan 2025 Asgari Ücret Zammı

Merkez Bankası Faiz Kararı Sonrası 32, 46, 92 Günlük Mevduat Faiz Oranları Değişti! İşte 100 Bin TL'nin Getirisi

BİM, A101 ve Migros'tan Ayçiçek Yağı Fiyatlarına Büyük İndirim! En Ucuz Ayçiçek Yağı Hangi Markette?

Türkiye Geneli Hastanelere 849 Personel Alımı Başladı! İŞKUR Üzerinden Başvuru Detayları ve Kadro Dağılımı

KPSS Puanı Olan Yaşadı! MEVKA Yüksek Maaş ile Personel Alımı Başladı: İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

20 Eylül 2024 Cuma Günlük Burç Yorumları1 Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

2023 Model FIAT Doblo İcradan Satışa Çıkarıldı! Sıfırdan Farksız ve Uygun Fiyata Satışta

Metrekaresi 100 TL’ye tarla satışı Milli Emlak’ta! Su bile daha pahalıya gelecek

Aile Bakanlığı’ndan İhtiyaç Sahiplerine 4 Bin 180 TL Destek! Şartlar ve Başvuru Detayları

Hemen SMS geldi mi diye bakın! Harcadığınızın iki katı hesabınıza yatmış olabilir