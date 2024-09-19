Iğdır'da Hakemlerden Kan Bağışı Kampanyası

Iğdır'da Hakemlerin Önemli Bağışı

Iğdır'da, futbol hakemleri, Türk Kızılay'ın düzenlediği kan bağışı kampanyasına katıldı. Farkındalık yaratmak amacıyla Zübeyde Hanım Bulvarı'nda açılan stantta, birçok hakem kan bağışında bulundu.

Kan Bağışı Süreci

İlgilenen hakemler, stantta kayıt formu doldurduktan sonra, bağış öncesi sağlık kontrolünden geçirildi. Görevli doktorlar tarafından onaylanan hakemler, kan bağışını gerçekleştirdi.

Hakemlerden Önemli Mesajlar

Hakem Ozan Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Özellikle farkındalık oluşturmak adına burada bulunuyoruz. Binlerce cana dokunmak için kan bağışı yapıyoruz. Bu yüzden herkesin duyarlı olmasını bekliyoruz. Unutmayın, kan bağışı hayat kurtarır." ifadelerini kullandı.

Destek Çağrısı

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Iğdır Şube Başkanı Aykut Yılmaz ise, vatandaşları düzenli olarak kan bağışında bulunmaya davet etti. Bu tür etkinliklerin hayati önem taşıdığını vurguladı.