İlaçlara veda edin! Bu meyve, sık sık grip olanları tek bir ısırıkla canlandırıyor.

Bağışıklık sistemi zayıflığı, enfeksiyon hastalıklarına yakalanma riskimizi artırır ve grip ile mücadele etmek günler hatta haftalar sürebilir. Ancak bu olağanüstü meyve sayesinde, gripten kaynaklanan endişelerinizi bir kenara bırakabilirsiniz. Tüm zararlı mikroorganizmalarla savaşan bu meyve kış aylarının vazgeçilmezi olacak. İşte detaylar...

C vitamini eksikliği, vücudun enerjisini düşürür, hastalıklara karşı savunmasız hale getirir ve yorgunluğa neden olur. C vitamini yönünden zengin gıdaların tüketilmesi, vücudun hastalıklara karşı direncini artırmanın en etkili yoludur. İşte tam bu noktada greyfurt imdadımıza yetişiyor.





GREYFURTUN FAYDALARI NELERDİR?

İşte greyfurtun hastalıklara karşı koruma sağlayan etkileri:

• Greyfurt, yüksek C vitamini içeriği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir. C vitamini, vücudu serbest radikallere karşı korur ve bağışıklık sisteminin düzgün çalışmasını sağlar, böylece grip gibi enfeksiyonlara karşı koruma sağlar.

• Ayrıca, greyfurt, boğaz enfeksiyonları, solunum yolu sorunları ve burun akıntısı gibi rahatsızlıkların tedavisinde de etkili bir besin kaynağıdır.

• Sindirim sistemine karşı olumlu etkileri olan greyfurt bağırsak sağlığını iyileştirebilir. Bağışıklık sistemine etki ederek güçlendiren bu meyve bağırsaktaki mikroplara ve enfeksiyonlara karşı da savaşabilir.





• Greyfurt, içerisinde barındırdığı vitamin ve mineral zenginliği ile genel sağlık durumunu iyileştirir ve vücudun hastalıklara karşı savunma yeteneğini artırır. Özellikle A vitamini açısından zengin olan bu meyve, solunum yolu mukozalarının korunmasına yardımcı olabilir.

• Greyfurt, içerisinde barındırdığı uçucu yağlar sayesinde solunum yollarını ferahlatan bir etkiye sahiptir. Özellikle burun tıkanıklığı sorunlarına karşı doğal bir yardımcı olabilir. Bu meyvenin aromatik özelliği, solunum yollarınızın açılmasını sağlar ve nefes almayı kolaylaştırır.

• Greyfurt, düşük glisemik indeksi sayesinde kan şekeri seviyelerini olumsuz yönde etkilemez. Uzmanlar bu meyvenin içerisinde bulunan ve tadını acı kılan naringin bileşeninin, diyabet hastalığının tedavisinde olumlu bir rol oynadığını belirtiyor.





• Tadı diğer meyvelere oranla daha ilginç olan greyfurt grip olduğunuzda en yakınınızda bulunan meyve olmalıdır. Bu acı-tatlı meyvede bulunan sitrik asit, sindirim sonrası alkali bir reaksiyon oluşturur. Yani soğuk algınlığı, öksürük ve gribe karşı koruyucu bir kalkan etkisi yaratır.