İlaçları çöpe attıracak doğal antibiyotik: Yüz yıllar önce keşfedilmiş

Diz ağrısı en fazla görülen bir rahatsızlıktır ve her yaştan insanı etkileyebilir. Günlük yaşamı olumsuz etkileyecek düzeye ulaşabilen diz ağrısına İbn-i Sina'nın yazdığı bu yöntemle kesin çözüm bulabilirsiniz. Detaylar haberimizde…







İBN-İ SİNA'NIN YILLAR ÖNCE ÖNERDİĞİ DOĞAL AĞRI KESİCİ! MEĞER O SORUNUN ÇÖZÜMÜ BUNDA SAKLIYMIŞ

İslam'ın Altın Çağı'nın en önemli hekimlerinden biri olan İbn Sina'nın yazılarında yer alan sahih öğütler yüzyıllar boyunca büyük ilgi görmüştür. Sayın İbn Sina, diz ağrısını hafifletmek için her mutfağın sahip olması gereken doğal ağrı kesicilerden bahsederek, birçok insanın yaşadığı bu sorunun çözümünü anlattı.

Erken dönem İslam felsefesi, özellikle mantık, ahlâk ve metafizik konularında geniş kapsamlı yazılar yazan İbn Sînâ'nın reçeteleri ve önerileri bugün de ilgi görmektedir. Günümüzde yaygın olarak kullanılmasa da kuyruk yağının sağlığa faydaları iyi bilinmektedir. İnatçı diz ağrısı için kaudal yağı öneren İbn Sina, İranlı bir bilgindi ve "erken polimer tıbbının babası" olarak kabul ediliyor. İbni Sina'nın doğal ağrı kesici olarak önerdiği kuyruk yağının faydaları şunlardır:

Kuyruk yağının içerdiği zengin D vitamini diz ağrısını tedavi eder.

ERİTEREK KREM HALİNE GETİRİN

Bazı insanlar kuyruk yağını krem yapmak için kullanır ve bunu vücutlarına uygularlar. Eritilmiş kuyruk yağı, akşamları dizlere sürülerek yüne sarılarak veya yün yoksa temiz bir beze sarılarak sabahları ılık suyla yıkanmalıdır.

Koyun yünü ve kuyruk yağının vücuda pek çok faydası bulunmaktadır. Bu nedenle yün ne kadar çok kişi tarafından sevilirse etkisi o kadar iyi olur.

FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Kuyruk yağı cilt hücrelerinin yenilenmesine ve onarılmasına yardımcı olur.

Damar tıkanmalarına karşı koruma sağlar. Kardiyovasküler hastalık riskini azaltır.

Sinir sistemi üzerinde olumlu ve sakinleştirici etkisi vardır. Bu romatizma ve felç riskini en aza indirir. Ayrıca vücudunuzu titreme ve siyatikten korur.

Bu, bağışıklık sisteminizin virüslere, enfeksiyonlara ve serbest radikallere karşı her zaman dirençli kalmasını sağlar.

Gelişmekte olan çocuklarda kas ve kemiklerin sağlıklı gelişimini sağlar.

Kan basıncını dengelemeye yardımcı olur. Kan basıncını dengede tutar.