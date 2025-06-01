İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yurt Dışından Hastalara da Hizmet Sunuyor

İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde Artan Hizmet Kalitesi

Malatya'da yer alan İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, bölgedeki hasta sayısını artırarak yurt içi ve yurt dışından gelen hastalara da hizmet sunmaya devam ediyor. Fakultenin Dekanı Prof. Dr. Neslihan Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2009 yılında kurulan fakültenin yeni binasına taşındıklarını belirtti.

Modern Tesislerle Geliştirilen Kapasite

Şimşek, yeni binanın yaklaşık 21 bin metrekare kapalı alana sahip olduğunu ve burada diş ünitesi sayısının 245'e ulaştığını ifade etti. Bunlar arasında 16 lokal ameliyathane ve 6 genel anestezi ünitesinin bulunduğunu vurguladı.

Daha önceki binada günlük ortalama 750 hastaya hizmet verdiklerini, yeni binada ise bu sayının yaklaşık 2 bin 200 işlemi bulduğunu aktaran Şimşek, gelen hastaların %20'sinin çocuklardan oluştuğunu ve günde yaklaşık 220 çocuk hastaya tedavi sağlamaktan gurur duyduklarını belirtti.

Ulusal ve Uluslararası Hasta Kapasitesi

Fakültenin il dışından gelen hastaları da ağırladığını kaydeden Şimşek, "Bu kadar büyük ve geniş kapasiteli hastane sadece Malatya'ya değil, bölgeye ve hatta tüm ülkeye hizmet vermektedir. Ülkenin dört bir yanından 81 ilden hasta kabul ediyoruz," dedi.

Diş hekimliği fakültelerinin kapsamlı ve özellikli tedavi sunabildiğini vurgulayan Şimşek, engelli diş merkezine gelen hastaların yanı sıra ileri tümör cerrahileri, çene ve yüz ameliyatları gibi tedavilerin burada gerçekleştirdiğini ifade etti.

Ülkemizin yanına yurt dışından da diş tedavisi için hastalar geldiğini söyleyen Şimşek, "İngiltere, Sudan, Pakistan ve dünyanın dört bir yanından başvurular alıyoruz," şeklinde konuştu.

Malatya'da bulunan İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, bölgenin yanı sıra yurt içi ve yurt dışından gelen hastalara da hizmet sunuyor.

Malatya'da bulunan İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, bölgenin yanı sıra yurt içi ve yurt dışından gelen hastalara da hizmet sunuyor.