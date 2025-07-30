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İnönü Üniversitesi'nde Yeni Moleküler Patoloji Birimi Açıldı

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde yeni moleküler patoloji birimi hizmete girdi. Kanser teşhisinde önemli katkı sağlayacak.

Yayın Tarihi: 30.07.2025 19:15
Güncelleme Tarihi: 30.07.2025 19:15
İnönü Üniversitesi'nde Yeni Moleküler Patoloji Birimi Açıldı

İnönü Üniversitesinde Moleküler Patoloji Birimi Hizmete Açıldı

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi, Patoloji Anabilim Dalı bünyesinde kurulan moleküler patoloji birimini resmen hizmete aldı. Bu önemli gelişme, bölgedeki sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmayı hedefliyor.

Rektör Akpolat'tan Açıklamalar

Açılışta konuşan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, birimin açılışının 8 yıllık bir çabanın sonucu olduğunu belirtti. Akpolat, "Bu cihaz, onkoloji, hematoloji ve beyin tümörleri gibi kritik alanlarda doğru teşhis ve tedavi için stratejik bir öneme sahiptir. Bölge halkının hastanemize olan güveni artarak devam ediyor," dedi.

Prof. Dr. Hasan Gökçe'nin Değerlendirmesi

Patoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Gökçe ise yeni birimin, kanser teşhisinde ve hedefe yönelik tedavilerde yol gösterici olacağını ifade etti. Gökçe, bu gelişmenin, hastaların tedavi süreçlerini iyileştireceğini vurguladı.

Açılış Sonrası Laboratuvar Ziyareti

Konuşmaların ardından, Prof. Dr. Nusret Akpolat ve Prof. Dr. Hasan Gökçe, laboratuvara geçerek yeni birimde incelemelerde bulundular.

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Patoloji Anabilim Dalı bünyesinde oluşturulan moleküler...

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Patoloji Anabilim Dalı bünyesinde oluşturulan moleküler patoloji birimi hizmete girdi. İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat (solda), laboratuvarı gezdi.

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Patoloji Anabilim Dalı bünyesinde oluşturulan moleküler...

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Patoloji Anabilim Dalı bünyesinde oluşturulan moleküler patoloji birimi hizmete girdi. İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat (solda), laboratuvarı gezdi.

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