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Işıl ışıl cildin sırrı birkaç damlasında! Bu sırrı bilen yok

Portakal, bağışıklık sistemini destekleyen güçlü bileşikler içerir ve yağ olarak kullanıldığında ise insan sağlığına katkı sağladığı gösterilmiştir. Portakal yağının mucizevi faydaları hakkında daha fazlasını haberimizden öğrenebilirsiniz..

Yayın Tarihi: 29.03.2024 09:37
Güncelleme Tarihi: 29.03.2024 09:37
Işıl ışıl cildin sırrı birkaç damlasında! Bu sırrı bilen yok

Bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için meyve tüketmek çok önemlidir. Mevsim meyvelerinin hastalıkları önleyebileceğini veya mevcut hastalıkları tedavi edebileceğini açıklayan uzmanlar, bu besinlerin çeşitli şekillerde kullanılabileceğini de vurguluyorlar.

Günümüzde alternatif tıp ile birlikte kozmetik sektöründe önemli bir yer tutan yağlar hastalıkların tedavisinde etkin rol oynamaktadır. Bu bağlamda bağışıklık sistemini güçlendiren bir meyve olan portakalın aynı zamanda yağ olarak da kullanılabileceği bilinmektedir. Peki, portakal yağının faydaları nelerdir, nasıl kullanılır? Detaylar burada..

PORTAKAL YAĞININ FAYDALARI

PORTAKAL YAĞININ FAYDALARI

Hoş ve ferahlatıcı aroması nedeniyle en popüler esansiyel yağlardan biri olan portakal yağı, aynı zamanda insan sağlığına da oldukça faydalıdır. Araştırmalar portakal yağının başlıca faydalarını şu şekilde tespit etmiştir:

* Aromaterapi için de kullanılabilir. Bu sayede kaslar gevşetilir ve gerginlik ortadan kalkar.

* Antiseptik özelliği olduğundan analjezik etkisi vardır. Özellikle kas ile eklem ağrılarının giderilmesinde etkilidir.

* Antioksidan özelliğiyle birlikte bağışıklık sistemini güçlendirmeye destek olur.

* Bağırsakların normal çalışmasını sağlar ve kabızlık ile ishal sorunlarını önler.

* Vücudu toksinlerden temizler.

* Hücre onarımına katılır. Bu da cilt problemlerinin iyileşme sürecini hızlandırır.

* Göğüsleri büyütmeye destek olur.

* Selülite karşı etkilidir.

* Bitkisel antibiyotik şeklinde de tanımlanır.

* Kolajen üretimini destekler.

* Saç sağlığına destek verir.

PORTAKAL YAĞININ FAYDALARI

Portakal yağı nasıl kullanılır?

ortakal yağı çok güçlü bileşenler içerir. Bu nedenle bu yağı kullanırken dikkatli olunmalıdır. Bunu yapmamak ciltte hasara ve sindirim sorunlarına neden olabilir.

Portakal yağı doğrudan cilde de uygulanabilir. Ancak bu uygulamadan hemen sonra güneşe çıkılmamalıdır. Aksi takdirde güneş lekeleri artacaktır.

Portakal yağını doğru kullanmak için diğer yağları da kullanabilirsiniz. Seyreltilmiş portakal yağı kullanmak yan etki olasılığını azaltır. Bu yağ zeytinyağı ile de karıştırılabilir ancak kullanımdan sonra yıkanması gerekir.

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