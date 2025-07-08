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Isparta'da Otobüs Şoförü, 2 Yaşındaki Çocuğun Hayatını Hemlich Manevrasıyla Kurtardı

Isparta'da otobüs şoförü, yediği cipsin nefes borusuna kaçması sonucu boğulan 2 yaşındaki çocuğun hayatını Heimlich manevrasıyla kurtardı.

Yayın Tarihi: 08.07.2025 21:15
Güncelleme Tarihi: 08.07.2025 21:15
Isparta'da Otobüs Şoförü, 2 Yaşındaki Çocuğun Hayatını Hemlich Manevrasıyla Kurtardı

Isparta'da meydana gelen bir olay, hayat kurtaran bir müdahaleyle sonuçlandı. Seyir halindeki halk otobüsünde, 2 yaşındaki bir çocuk, yediği cipsin boğazına kaçması sonucu nefes almakta zorlanmaya başladı. Çocuğun durumu hemen otobüs şoförü Yaşar Dönertaş tarafından fark edildi.

Şoför Dönertaş, otobüsü güvenli bir şekilde durdurarak çocuğa müdahale etti. Kısa süre içinde uyguladığı Heimlich manevrası sayesinde çocuğun solunum yolu açıldı ve çocuk tekrar nefes almaya başladı.

Dönertaş, olay anında yaşadıklarını gazetecilere şöyle anlattı: "Boğazına cips kaçtığını duyunca aynadan kontrol ettim. Çocuğun başında birkaç kişi vardı ama kimse müdahale edemedi. Aracı sağa çektim ve müdahale ettim. Çok şükür çocuk kurtuldu."

Şoför, bu kritik tekniği iş güvenliği eğitimlerinde öğrendiğini belirterek, Heimlich manevrasının herkesin bilmesi gereken bir yöntem olduğunu vurguladı.

Yaşananlar otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, nefes almakta zorlanan çocuğa yolcuların müdahale etmeye çalışması ve Dönertaş'ın otobüsü durdurarak yardıma gittiği anlar yer aldı.

Isparta'da seyir halindeki halk otobüsünde yediği cips nefes borusuna kaçan 2 yaşındaki çocuk...

Isparta'da seyir halindeki halk otobüsünde yediği cips nefes borusuna kaçan 2 yaşındaki çocuk, otobüs şoförü Yaşar Dönertaş'ın uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu. Dönertaş, gazetecilere, daha önce eşinin de hayatını aynı yöntemle kurtardığını belirtti.

Isparta'da seyir halindeki halk otobüsünde yediği cips nefes borusuna kaçan 2 yaşındaki çocuk...

Isparta'da seyir halindeki halk otobüsünde yediği cips nefes borusuna kaçan 2 yaşındaki çocuk, otobüs şoförü Yaşar Dönertaş'ın uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu. Dönertaş, gazetecilere, daha önce eşinin de hayatını aynı yöntemle kurtardığını belirtti.

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