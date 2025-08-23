DOLAR
İsrail'in Gazze Saldırısında Yaralanan Filistinli Kadın: "Kabusta gibiyiz"

Zevayide'de enkaz altından çıkarılan 23 yaşındaki Seca Talal Hamed, Gazze'deki saldırıdaki çaresizliğini ve tedavi talebini anlattı.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 12:05
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 12:05
İsrail'in Gazze Saldırısında Yaralanan Filistinli Kadın: "Kabusta gibiyiz"

İsrail'in Gazze Saldırısında Yaralanan Filistinli Kadın: "Kabusta gibiyiz"

Enkazdan kurtarıldı, tedavi için Gazze dışına çıkmak istiyor

Zevayide bölgesine düzenlenen saldırıda enkaz altından yaralı olarak çıkarılan 23 yaşındaki Seca Talal Hamed, yaşadıklarını "kabus" olarak nitelendirdi ve uluslararası kamuoyundan seslerine kulak vermesini istedi.

Seca, ailesiyle birlikte Zehra semtinden ayrılıp İsrail saldırıları nedeniyle Zevayide'de yaşayan Derviş ailesinin evine yerleştiklerini, ancak burada da hedef alındıklarını belirtti. Saldırının gece yarısı, 20 Ağustos tarihinde gerçekleştiğini söyleyen Seca, odada uyurken aniden boğulma hissiyle uyandığını anlattı.

O anları aktaran Seca, "Bana bunun bir rüya olduğunu söyleyin, diyordum. Çıkarın beni buradan, boğuluyorum, diyordum. Aldığım son nefeste öleceğimi düşünüp şehadet getirdim." ifadelerini kullandı. Odaya çöken betonların altında hareket edemez hale geldiğini ve kurtarma ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldığını söyledi.

Sivil savunma ekipleri tarafından enkaz altından kurtarılan Seca, tedavi için kaldırıldığı Aksa Şehitleri Hastanesinde, leğen kemiğinde 3 kırık ve kırık omuz olduğunu bildirdi. Tıbbi imkanların yetersiz olduğunu belirten Seca, Gazze dışına çıkarak tedavi olmak istediğini ifade etti.

Seca, yaşadıkları bölgede hiçbir zaman güvenli hissetmediklerini vurgulayarak, "Kabusta gibiyiz. 2 yıldır dünyaya sesleniyoruz ama sesimizi duyan yok." diyerek uluslararası yardım çağrısında bulundu.

Aile fertleri de yaralandı, yardım çağrısı

Seca'nın ablası Sade Talal Hamed ise saldırının aile fertlerini ziyaret için gittikleri sırada meydana geldiğini söyledi. Sade, saldırıda 15 yaşındaki oğlunun yaralandığını, boynuna şarapnel isabet ettiğini ve dişlerinin kırıldığını belirtti. Kız kardeşi ve oğlunun tedavisi için yardım talep etti.

Sade, nereye giderlerse oranın bombalandığını ve Gazze'de güvenli bir yer bulunmadığını dile getirerek, "2 yıldır savaştayız. Kimse bu savaşı durduramadı. Açlık, göç, 24 saat bombardıman. Korkuyla uyuyor ve uyanıyoruz." ifadelerini kullandı. Ailenin uğradığı bu saldırının, daha önce yaşadıkları ikinci saldırı olduğunu ekledi.

Gazze'deki sivillerin yaşadığı endişe, yaralanma ve tedavi ihtiyacı Seca ve ailesinin anlattıkları ile bir kez daha görünür hale geliyor. Uluslararası yardım ve müdahale çağrıları, ailenin ve bölgedeki benzer mağdurların en temel talebi olarak öne çıkıyor.

