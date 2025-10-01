İstanbul'da Taburcu Hastalara Ücretsiz Ambulansla Ev Nakli Başladı

Türkiye'de ilk kez İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından başlatılan uygulamayla, kamu hastanelerinden taburcu edilen hastalar ihtiyaç halinde doktor onayıyla ücretsiz ambulans ile evlerine götürülüyor.

Uygulamanın kapsamı ve işleyiş

Uygulama kapsamında kentte bulunan 21 ambulans sadece nakil işlemleri için ayrıldı. Sistem, özellikle yaşlı, hareket kısıtlılığı bulunan veya kendi imkânlarıyla ulaşım sağlayamayan hastaların taburcu süreçlerini kolaylaştırmayı hedefliyor. Nakiller, ilgili doktorun onayıyla 7 gün 24 saat esasına göre ücretsiz gerçekleştiriliyor.

Ayrıca sistem görüntüleme, tıbbi tetkik, konsültasyon ve servis sevki işlemlerini de kapsıyor. AA ekibi, yeni başlatılan nakil uygulaması kapsamında ilgili doktorun kararıyla nakil talebi oluşturulan bir hastanın, bulunduğu servisten ambulansa alınarak evine ulaştırılmasını takip etti.

İstanbul İl Sağlık Müdürü'nün açıklamaları

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'un Türkiye'de en büyük sağlık hizmetini sunduğunu ve ülke genelindeki sağlık hizmetlerinin yüzde 40'ının İstanbul'da gerçekleştiğini söyledi. Güner, geçen yıl yaklaşık 200 ülkeden 500 bine yakın kişinin sağlık hizmeti almak için İstanbul'u tercih ettiğini ve yalnızca bu yılın ilk 6 ayında 85 milyon muayene ile 1 milyon 600 bin ameliyat gerçekleştirildiğini aktardı.

Güner, taburcu sürecinde hastaların eve dönüşünde yaşanan sıkıntılara dikkat çekerek, yatağa bağımlı, yeni ameliyat olmuş ya da yürüme güçlüğü yaşayan hastaların bu süreçte zorlandığını belirtti. Projenin 'Sayın Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun İstanbul İl Sağlık Müdürü olduğu zamandan itibaren düşünülen bir proje' olduğunu ifade eden Güner, 'Artık kendi sistematiğimizle vatandaşımızı ücretsiz şekilde ambulanslarla evine taşıyoruz' dedi.

Uygulamanın tüm İstanbul'da yürütüldüğünü vurgulayan Güner, 'Uygulama yeni başlamasına rağmen 7 bin 700'den fazla nakli gerçekleştirmiş durumdayız. Biz yeni uygulamayla bu hizmeti artık ücretsiz vereceğiz' şeklinde konuştu.

Güner uygulamaya gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirterek, 'Vatandaşımız bu uygulamadan çok memnun. İmmobile (yatağa bağımlı) bir hastanızı 3-4 kat yukarıya taşımak için bir ambulansa ihtiyacınız var, bu da bir masraf, bir külfet demek. Biz artık yepyeni, konforlu ambulanslarımızla vatandaşlarımızın evine ulaşmasını sağlıyoruz' dedi.

Hastaların deneyimi

Uygulamayla evine götürülen 81 yaşındaki Sabahat Aksoy, Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat olduğunu ve tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edildiğini anlattı. Aksoy, 'Ambulansla eve geldim. Yeni uygulamadan çok memnun oldum. Evime sağ salim getirdiler' dedi.

Aksoy'un gelini Dilek Çetinci ise uygulamayı çok beğendiklerini belirterek, 'Biz bu merdiveni nasıl çıkaracağız diye endişeliydik. Çok mutluyuz, iyi ki de var bu uygulama. İnşallah devam eder, herkes için yararlı olur' diye konuştu.

