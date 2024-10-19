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İYİ Parti'den Yenidoğan Çetesi Üzerine Sert Eleştiri

İYİ Parti Grubu, yenidoğan çetesi soruşturmasını kınayarak çocukları koruma çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 15:21
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 15:24
İYİ Parti'den Yenidoğan Çetesi Üzerine Sert Eleştiri

İYİ Parti Grup Başkanvekili'nden Çarpıcı Açıklamalar

Turhan Çömez, "yenidoğan çetesi" soruşturmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, çocukların hayatlarının hiçe sayıldığını vurguladı. Çömez, basın toplantısında, "Anasının adı bile kulağına üflenmemiş yavru katlediliyor ve utanmadan bu çetenin mensupları, bu katliamı yaparken bu milletle, o yavrularla alay ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Çocukların Geleceği Tehlikede

Çömez, çocukların ülkenin geleceği olduğunu belirterek, dünyada çocukların belirli sağlık kriterlerine göre kuvözde tutulduğunu ifade etti. "Çocuğun doğum haftası, ağırlığı, doğumsal anomalileri gibi kriterler göz önünde bulunduruluyor. Ancak bu prosedürlerin hiçbiri takip edilmemiş," dedi.

Hastanelere Yönelik Denetim Eksiklikleri

Fatura ödemelerinin ardından hastanelerde yeterli denetimlerin yapılmadığını savunan Çömez, çocuk ölümleri üzerine derin üzüntü duyduğunu dile getirdi. Bu durumun vicdanları yaraladığını belirten Çömez, ayrıca, "O konuşmaları bir insanın vicdanı kaldırmaz. Açıkça katlediyorlar." diyerek durumu eleştirdi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, partisinin genel merkezinde...

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, partisinin genel merkezinde "yenidoğan çetesi" soruşturmasına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, partisinin genel merkezinde...

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, partisinin genel merkezinde "yenidoğan çetesi" soruşturmasına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, partisinin genel merkezinde...

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, partisinin genel merkezinde "yenidoğan çetesi" soruşturmasına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

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