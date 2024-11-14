İzmir'de 32 Yıl Sonra Böbrek Nakli ile Sağlığına Kavuştu

İzmir'de 32 yıl boyunca diyaliz tedavisi gören 58 yaşındaki Cengiz Yelegen, kadavradan yapılan böbrek nakliyle sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Bitlis'te doğan Yelegen'e, 1992 yılında yüksek tansiyona bağlı olarak böbrek yetmezliği teşhisi konulmuştu.

Ailesiyle birlikte daha iyi tedavi için İzmir'e yerleşen Yelegen'in yapılan kontrollerinde böbreklerinin işlevlerini yitirdiği belirlendi. İlk 14 yıl boyunca farklı merkezlerde haftada üç gün diyaliz tedavisi gören Yelegen, daha sonra evde diyalize girerek tedavisine devam etti.

Ucuz Bir Fırsat Olmadı

Başlangıçta hepatit hastalığı nedeniyle nakil operasyonuna karşı temkinli yaklaşan Yelegen, geçen yıl doktorlarının tavsiyesi ile organ nakli için başvurdu. Uygun bir canlı verici bulunamayınca, kadavradan böbrek nakli için listeye yazıldı ve nihayetinde beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın organlarının uyum göstermesi ile nakil işlemi gerçekleştirildi.

“İstisnai Bir Durum”

Nakil ameliyatında görev alan Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Töz, hastalarının böbrek fonksiyonlarının normale döndüğünü belirtti. Töz, Yelegen'in durumunun istisnai olduğunu vurgulayarak, “Hastamızın bu kadar yıl diyalize devam etmesi, genel sağlık durumunun iyi olmasına, bakımına dikkat etmesine ve diyaliz tedavisine uyumuna bağlıydı” dedi.

Hayatı Değişti

Cengiz Yelegen, böbrek nakli sonrası hayatında büyük bir değişim yaşadığını şu sözlerle ifade etti: “Nakil olalı 25 gün oldu. Çok mutluyum. Yeni doğdum gibi. Keşke tüm hastaların da böyle bir fırsatı olsa. Artık her sağlıklı insan gibi suyumu içiyorum.” 32 yıl boyunca suya olan özlemini dile getiren Yelegen, sağlığına kavuşmasının ardından artık evlenmek istediğini de belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.