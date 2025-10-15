İzmir'de 6 Kadavra Bağışı: Ege Üniversitesi Ailelere Teşekkür Plaketi Verdi

İzmir'de kadavra bağışı yapan ailelere teşekkür plaketi

Tören ve vurgulanan mesajlar

İzmir'de kadavralarını tıp eğitimi için Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Anatomi Ana Bilim Dalı'na bağışlayan 6 kişinin ailelerine, fakültede düzenlenen törenle teşekkür plaketi verildi.

Tören, Recep Egemen Amfisi'nde ve Dünya Anatomi Günü kapsamında gerçekleştirildi. EÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Burcu Barutçuoğlu törende yaptığı konuşmada, anatominin tıp eğitimindeki temel rolüne dikkat çekti.

Prof. Dr. Burcu Barutçuoğlu, teknolojinin gelişmesine rağmen anatominin tıbbın her aşamasında önemini koruduğunu belirterek, beden bağışının farkındalığının çok önemli olduğunu söyledi. Durumu şu sözlerle özetledi: “Teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin tedavinin her basamağında vücudun bileşenlerinin iyi öğrenilmesinde anatomi çok önemlidir. Beden bağışının farkındalığı çok önemli. Bedenini bilime bağışlayan değerli bağışçılarımıza ve bağışçı ailelerine teşekkür ediyorum.”

EÜ Girişimsel Anatomi ve Plastinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Okan Bilge de bu yıl 6 bedenin kadavra olarak ana bilim dallarına bağışlandığını bildirdi. Bilge, kadavra bağışının ihtiyacın çok çok altında olduğunu ve bunun eğitim kalitesini etkilediğini belirtti.

Konuşmaların ardından kadavralarını bağışlayanların ailelerine teşekkür plaketi takdim edildi.

Ailelerin duyguları

Plaket töreninde konuşan Ayşe Yıldız Durudoğan, eşi Murat Durudoğan'ın yaşamının her gününü anlamlı kıldığını ifade etti. Durudoğan, eşinin bilime inandığını vurgulayarak şunları söyledi: “Bedenini EÜ Tıp Fakültesine bağışlayarak bilime ve genç hekimlerimize ışık olmayı tercih etti. Bu, onun karakterini ve insanlık anlayışını en iyi şekilde yansıtıyor. Zamanla anladım ki Murat bedenini değil, aslında bilgisini ve bedenini insanlığa adadı. O sadece bizim kalbimizde değil, bu fakültenin duvarlarında, öğrencilerin zihinlerinde ve bilimin ilerlediği her alanda yaşamaya devam ediyor.”

Onur Alp Coşkun ise babası Nihat Coşkun'un beden eğitimi öğretmeni olduğunu ve yaşarken bedenini kadavra olarak bağışlamaya karar verdiğini aktardı. Coşkun, daha önce kadavra bağışının bu kadar önemli olduğunu bilmediğini dile getirdi.

İzmir ve Ege Üniversitesi'ndeki bu bağışlar, anatomi eğitiminin sürdürülebilirliği açısından önem taşıyor ve bağış bilincinin artırılmasının gerekliliği bir kez daha vurgulanmış oldu.

İzmir'de kadavralarını tıp fakültesi öğrencilerinin eğitimi için Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Anatomi Ana Bilim Dalına bağışlayan 6 kişinin ailelerine, teşekkür plaketi verildi.