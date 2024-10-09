DOLAR
34,27 -0,01%
EURO
37,6 0,2%
ALTIN
2.882,97 0,05%
BITCOIN
2.139.333,6 -0,15%

İzmir'de İki Hasta Kadavradan Yapılan Nakille Böbrek Kardeşi Oldu

İzmir'de iki hastaya aynı kadavradan yapılan böbrek nakilleri sonucu sağlıklarına kavuştu.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 09:27
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 09:27
İzmir'de İki Hasta Kadavradan Yapılan Nakille Böbrek Kardeşi Oldu

İzmir'de Hayat Kurtaran Böbrek Nakilleri

İzmir'de, yıllarca böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gören Tansu Hatipoğlu (41) ve Tuğçe Saygı (50), aynı kadavradan yapılan böbrek nakilleriyle sağlıklarına yeniden kavuştu.

Tansu Hatipoğlu'nun Zorlu Süreci

Tansu Hatipoğlu, 2007 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri’nde yüzbaşı olarak görev yaparken böbrek sorunları yaşamaya başladı. 10 yıl süren tedavi süreci sonunda böbrek fonksiyonları tamamen yitirilen Hatipoğlu, malulen emekli oldu ve 7 yıl boyunca diyaliz tedavisi görmek zorunda kaldı. 2019 yılında, eşi böbrek donörü olma isteğini iletti ancak etik kurul tarafından bu talep kabul edilmedi.

Tuğçe Saygı'nın Mücadelesi

Tuğçe Saygı ise 20 yaşındayken karaciğer yetmezliği teşhisi kondu ve 1994 yılında Almanya'da kadavradan karaciğer nakli oldu. Ancak 2019 yılında böbrek yetmezliği tanısı aldı ve İzmir'de bir hastanede böbrek nakli gerçekleştirildi. Ne yazık ki, vücudu bu nakli kabul etmedi ve yeniden diyaliz tedavisine dönmek zorunda kaldı.

Mutlu Haber Geldi

Tansu Hatipoğlu ve Tuğçe Saygı, İzmir'deki özel bir hastanenin organ bekleme listesindeydiler. 17 Eylül tarihinde bekledikleri mutlu haber geldi ve her iki hasta da aynı kadavradan yapılan böbrek nakilleriyle sağlığına kavuştu.

Böbrek Kardeşliği

Tansu Hatipoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Aynı kadavradan yapılan nakil sayesinde Tuğçe ile böbrek kardeşi olduk” dedi. Hatipoğlu, organ bağışının önemine dikkat çekerek, “Kadavradan böbrek nakli ülkemizde yeterince yaygın değil. Hastaların diyalizle ortalama yaşam süreleri sadece 6 yıl. Kadavradan böbrek nakilleri teşvik edilmelidir” diye ekledi.

Umudun Sırrı

Tuğçe Saygı da iki nakil olmakla birlikte kendisini yeniden hayata dönmüş gibi hissettiğini belirtti. Aynı zamanda, organ bağışının desteklenmesi çağrısında bulunarak, “Umudumu hiçbir zaman kaybetmedim. Organ bekleyen diğer hastalara umut olmak için kadavradan organ bağışının artırılmasını istiyorum” şeklinde konuştu.

Uzman Görüşleri

Nakil ekibinde yer alan Uzman Doktor Işık Özgü, kadavradan yapılan organ bağışlarının artması durumunda daha birçok hastanın bu sevinci yaşamasının mümkün olacağını vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Faturası adına kesilen dikkat! Faturayı kapıp koşana 300 TL verilecek

Emekli, memur fark etmiyor! Banka herkese 1.600 TL Ekim ayında ödüyor

SSK ve Bağkur’lular 1261 gün detayına dikkat! Ekim’de daha düşük maaşa bağlanabilirsiniz

Ekim ayında yakıt alanın cebi de dolacak! 240 TL+ 240 TL hesaba trink aktarılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de İki Hasta Kadavradan Yapılan Nakille Böbrek Kardeşi Oldu
2
Grip Aşısı Tavsiyesi: 65 Yaş Üstü İçin Hayati Önlemler
3
Bursa'da Babadan Kızı Aye'ye Umut Dokunan Böbrek Nakli
4
Bu bitkiyi tüketene kış hastalıkları uğramıyor! Günde 1 avuç yeterli
5
Bozuk yumurtayı pişirmeden anlamanın kolay yolu! Basit testle ortaya çıkıyor
6
Prostata iyi geldiği söylenen kabak çekirdeğindeki büyük tehlike
7
İzmir'de Amatör Futbolcuya Başarıyla Menisküs Nakli Yapıldı

Devletten borcu olana Resmi Gazete’de onay! Hacze girmemiş borçlar silinecek

Faturası adına kesilen dikkat! Faturayı kapıp koşana 300 TL verilecek

Bu hafta başvuran 4A 4B 4C’liye 17 Ekim’de destek! Artı bir maaş ödenecek

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak

Emekli, memur fark etmiyor! Banka herkese 1.600 TL Ekim ayında ödüyor

Ekim ayında yakıt alanın cebi de dolacak! 240 TL+ 240 TL hesaba trink aktarılacak

Bakan Bayraktar’dan elektrik ve doğalgaz faturası gelene müjde! Zam Yok, Ama...

SSK ve Bağkur’lular 1261 gün detayına dikkat! Ekim’de daha düşük maaşa bağlanabilirsiniz

Öğrenciye 7.000 TL destek! 10 ay boyunca her ay başında ödenecek

Kilo kilo aldıracak indirim! 65 TL’ye düştü 9 Ekim’de o markete giden kapıyor

Otomobil alacaklar beklesin! TCMB kalemi kırdı o beklenen geliyor