İzmir'de UMKE Tatbikatında Göçük Altında Kalan Kadın Kurtarıldı

İzmir'de Göçük Altında Kalan Kadın Kurtarıldı

İzmir, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından düzenlenen tatbikatta, göçük altında kalan bir kadının kurtarılması sağlandı. Tatbikat, "Ulusal UMKE Haftası" etkinlikleri kapsamında gerçekleşti.

Kurtarma Operasyonu

Yurtiçinde ve yurtdışında pek çok afet ve savaşta gönüllü hizmet veren UMKE İzmir ekibi, Urla'daki Karantina Adası'nda düzenlenen tatbikatta bir araya geldi. Göçük simülasyonunda ekipler, enkaz altında kalan yaralıya ilk müdahaleyi yaparak, onu seyyar hastaneye sevk etti.

UMKE'nin 21 Yıllık Hizmeti

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Ali Özbudak, tatbikat sonrasında yaptığı açıklamada, UMKE'nin 21 yıldır afet müdahale hizmetlerine sürdüğünü ve Ulusal UMKE Haftası'nın 2 yıldır kutlandığını belirtti. Özbudak, "Bu tatbikat, hem Gazze hem de Libya gibi yerlerde ihtiyaç duyulan yardımın önemli bir parçası. Arkadaşlarımız, tarihi ve kültürel bağlarımızın olduğu ülkelerde de medikal kurtarma eğitimleri veriyor," dedi.

Teşekkür ve Kutlama

Tatbikat sonunda, bir yıl içinde en fazla görev alan 7 UMKE personeline teşekkür belgesi verildi ve pasta kesildi.

İzmir'deki Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, "Ulusal UMKE Haftası" kapsamında Urla ilçesinde yer alan Karantina Adası’nda gerçekleştirdiği tatbikatta göçük altında kalan bir kadını kurtardı.

İzmir'deki Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, "Ulusal UMKE Haftası" kapsamında Urla ilçesinde yer alan Karantina Adası’nda gerçekleştirdiği tatbikatta göçük altında kalan bir kadını kurtardı.

İzmir'deki Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, "Ulusal UMKE Haftası" kapsamında Urla ilçesinde yer alan Karantina Adası’nda gerçekleştirdiği tatbikatta göçük altında kalan bir kadını kurtardı.

İzmir'deki Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, "Ulusal UMKE Haftası" kapsamında Urla ilçesinde yer alan Karantina Adası’nda gerçekleştirdiği tatbikatta göçük altında kalan bir kadını kurtardı.

İzmir'deki Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, "Ulusal UMKE Haftası" kapsamında Urla ilçesinde yer alan Karantina Adası’nda gerçekleştirdiği tatbikatta göçük altında kalan bir kadını kurtardı.

İzmir'deki Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, "Ulusal UMKE Haftası" kapsamında Urla ilçesinde yer alan Karantina Adası’nda gerçekleştirdiği tatbikatta göçük altında kalan bir kadını kurtardı.

İzmir'deki Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, "Ulusal UMKE Haftası" kapsamında Urla ilçesinde yer alan Karantina Adası’nda gerçekleştirdiği tatbikatta göçük altında kalan bir kadını kurtardı.

İzmir'deki Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, "Ulusal UMKE Haftası" kapsamında Urla ilçesinde yer alan Karantina Adası’nda gerçekleştirdiği tatbikatta göçük altında kalan bir kadını kurtardı.

İzmir'deki Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, "Ulusal UMKE Haftası" kapsamında Urla ilçesinde yer alan Karantina Adası’nda gerçekleştirdiği tatbikatta göçük altında kalan bir kadını kurtardı.

İzmir'deki Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, "Ulusal UMKE Haftası" kapsamında Urla ilçesinde yer alan Karantina Adası’nda gerçekleştirdiği tatbikatta göçük altında kalan bir kadını kurtardı.

İzmir'deki Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, "Ulusal UMKE Haftası" kapsamında Urla ilçesinde yer alan Karantina Adası’nda gerçekleştirdiği tatbikatta göçük altında kalan bir kadını kurtardı.

İzmir'deki Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, "Ulusal UMKE Haftası" kapsamında Urla ilçesinde yer alan Karantina Adası’nda gerçekleştirdiği tatbikatta göçük altında kalan bir kadını kurtardı.

İzmir'deki Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, "Ulusal UMKE Haftası" kapsamında Urla ilçesinde yer alan Karantina Adası’nda gerçekleştirdiği tatbikatta göçük altında kalan bir kadını kurtardı.

İzmir'deki Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, "Ulusal UMKE Haftası" kapsamında Urla ilçesinde yer alan Karantina Adası’nda gerçekleştirdiği tatbikatta göçük altında kalan bir kadını kurtardı.

İzmir'deki Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, "Ulusal UMKE Haftası" kapsamında Urla ilçesinde yer alan Karantina Adası’nda gerçekleştirdiği tatbikatta göçük altında kalan bir kadını kurtardı.