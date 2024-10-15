İzmir Şehir Hastanesi İlk Yılda 2.8 Milyon Hastaya Hizmet Verdi

İzmir Şehir Hastanesi İlk Yılında Önemli Başarılar Elde Etti

İzmir Şehir Hastanesi, 15 Ekim 2023'te hizmet vermeye başladığı günden itibaren, ilk yılını doldurarak toplam 2 milyon 865 bin 613 hastaya sağlık hizmeti sundu.

Yüksek Hasta Sayısı ve Hızlı Hizmet

Başhekim Prof. Dr. Orhan Gökalp, hastanenin günlük olarak 15 bin hastaya ayaktan hizmet verdiğini belirtti. Ayrıca, acil servise yapılan başvuruların 380 bin 672 olduğu ve 104 bin 887 ameliyat gerçekleştirildiği vurgulandı.

Hastane İçi Hizmetlerin Geliştirilmesi

Prof. Dr. Gökalp, hastane içi navigasyon uygulaması geliştirdiklerini, böylece hastaların zorluk yaşamadan istedikleri birimlere ulaşabilmelerini sağlamak istediklerini açıkladı.

Uluslararası Hasta Çekim Merkezi Olma Hedefi

Bir yıl içinde farklı ülkelerden gelen 200 hastayı da tedavi ettiklerini belirten Gökalp, sağlık turizmi alanında daha da ilerlemek istediklerini kaydetti.

Ticari Alanlar ve Hastane Yönetimi

Hastanenin kampüsünde yer alan ticari alanlar hakkında bilgi veren Gökalp, bu alanların Sağlık Bakanlığı'nın inisiyatifinde olmadığını ve sadece tıbbi hizmet sunma amacı güttüklerini ifade etti.

İzmir Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Orhan Gökalp, birinci yılını dolduran hastanenin ayakta ve yatarak toplam 2 milyon 865 bin 613 hastaya hizmet verdiğini belirtti. Gökalp, konuya ilişkin gazetecilere açıklamada bulundu.

İzmir Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Orhan Gökalp, birinci yılını dolduran hastanenin ayakta ve yatarak toplam 2 milyon 865 bin 613 hastaya hizmet verdiğini belirtti. Gökalp, konuya ilişkin gazetecilere açıklamada bulundu.