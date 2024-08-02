İzmirli Çift, Evlilik Yıldönümünü Hastanede Kutladı

İzmir'de Duygu Dolu Bir Yıldönümü Kutlaması

İzmir'de kemik iliği nakli öncesinde hastanede nikahlanan İlker Çamur ile eşi Güneş, evliliklerinin ikinci yılını yine aynı hastanede kutladı. Evliliğin başlangıcında yaşanan zorlukların gölgesinde geçen bu özel gün, umut dolu anlarla dolu oldu.

Nasıl Başladı?

Güneş, 5 yıl önce tanıştığı İlker için 2 yıl önce bir doğum günü hediyesi olarak sağlıklı yaşam taraması paketi almıştı. Yapılan testler sonucunda, İlker'in sağlık durumu için endişe verici sonuçlar ortaya çıktı. Ege Üniversitesi Hastanesi'nde ileri tetkiklerden sonra, kan kanseri ve 4. evre lenfoma teşhisi konuldu.

Yoğun Bakım ve Nikahtan Sonra Nakil

Kemoterapi sürecinde Kovid-19 virüsüne yakalanan İlker, 25 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gördü. Hastaneden taburcu olduktan sonra ise kemik iliği nakli için özel bir hastaneye yollandı. Burada, Güneş ile dünya evine girdi.

Nikahtan sadece 8 gün sonra kemik iliği nakli yapılan İlker, evliliklerinin 29. gününde hemşirelerinin alkışlarıyla taburcu oldu. Sağlığına kavuşmuş bir şekilde, ikinci evlilik yıldönü kutlaması için hastanede bir araya geldiler.

İlker Çamur'un Mesajı

İlker, sağlık çalışanlarının desteği ve bağışçıların ehemmiyetine değinerek, "Bu bir bağış değil, yeni bir yaşamın başlangıcıdır. Herkesin bir bağışçı olmasını temenni ediyorum" dedi. Yaşadığı zorlukların ardından, hayata daha umut dolu yaklaşmaya başladığını sözlerine ekledi.

Yeni Hayaller ve Hedefler

Güneş, süreci birlikte atlattıklarını belirtirken, yeni bir hayat başlatma hayalleri olduğunu ifade etti. Çift, kiraladıkları köy evinde daha sakin bir yaşam sürmek istediklerini belirtti.

Uzman Görüşü

Kemik İliği Nakli Merkezi Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet İfran, nakil sürecinin önemine dikkat çekti ve gönüllü bağışçıların sayısının artması gerektiğini vurguladı.

İzmir'de kemik iliği nakli öncesinde hastanede Güneş Özkaya Çamur (solda) ile evlenen İlker Çamur (sağda), evliliklerinin 2. yılını eşiyle hastanede kutladı.

İzmir'de kemik iliği nakli öncesinde hastanede Güneş Özkaya Çamur (solda) ile evlenen İlker Çamur (sağda), evliliklerinin 2. yılını eşiyle hastanede kutladı.

İzmir'de kemik iliği nakli öncesinde hastanede Güneş Özkaya Çamur (solda) ile evlenen İlker Çamur (sağda), evliliklerinin 2. yılını eşiyle hastanede kutladı.

İzmir'de kemik iliği nakli öncesinde hastanede Güneş Özkaya Çamur (solda) ile evlenen İlker Çamur (sağda), evliliklerinin 2. yılını eşiyle hastanede kutladı.

İzmir'de kemik iliği nakli öncesinde hastanede Güneş Özkaya Çamur (solda) ile evlenen İlker Çamur (sağda), evliliklerinin 2. yılını eşiyle hastanede kutladı.