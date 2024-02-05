Kabızlığı tarihe gömen besin! Bağırsakları 5 dakikada motor gibi çalıştıracak

Kabızlık ve şişkinlik bağırsak sağlığınız için tehlikelidir. Bu sorun zamanla vücudumuzu bağırsaklarımıza zarar verebilecek toksinler ve mikroorganizmalarla doldurabilir.

Tekrarlayan kabızlık ciddi bir sorundur. Bu nedenle vakit kaybetmeden doktora gitmenizde fayda var. Ancak ne yediğinize bağlı olarak ara sıra kabız olabilirsiniz.

İlaçsız kabızlığı giderebilecek çeşitli yiyecekler de vardır. Bunların başında ise kuru erik gelmektedir.





Kuru erik, kabızlık sorununu gidermeye yardımcı olabiliyor. Kurutulmuş meyveler, özellikle de kuru erik, eski çağlardan beri kabızlığı önlemek ve tedavi etmek için kullanılmaktadır. Kuru erik diyet lifi açısından zengindir ve bu çözünmeyen lif dışkınızdaki su miktarını artırdıktan sonra dışkılamayı kolaylaştırır. Difenilisatin bileşeni bağırsak hareketlerini destekleyen müshil bir etki sağlar.

KABIZLIK NEDEN OLUR?

Aşırı süt ve süt ürünlerinin tüketiminin kabızlığa neden olduğu söylenmektedir.

Sık sık kabızlık, başta mide kanseri olmak kaydıyla ileride bazı sağlık sorunlarına da neden olabilmektedir.

Kabızlığın 3 günden fazla sürmesi tehlikelidir. Bu gibi durumlarda doktora başvurmak gerekir. Uygulanacak ilacın kullanımından sonra uygun tedavi seçilecek ve kabızlık sorunu ortadan kalkacaktır.