Kabızlığı tarihe gömen besin! Bağırsakları 5 dakikada motor gibi çalıştıracak

Kabızlık bir çok insanın yaşadığı bir sorundur. Uzmanlar, kabızlığı gidermede etkili olan ve bağırsakları motor gibi çalıştıran bir besini öneriyorlar. İşte; Kabızlığı tarihe gömen o besin..

Kabızlığı tarihe gömen besin! Bağırsakları 5 dakikada motor gibi çalıştıracak
Yayın Tarihi:

Kabızlık ve şişkinlik bağırsak sağlığınız için tehlikelidir. Bu sorun zamanla vücudumuzu bağırsaklarımıza zarar verebilecek toksinler ve mikroorganizmalarla doldurabilir.

Tekrarlayan kabızlık ciddi bir sorundur. Bu nedenle vakit kaybetmeden doktora gitmenizde fayda var. Ancak ne yediğinize bağlı olarak ara sıra kabız olabilirsiniz.

İlaçsız kabızlığı giderebilecek çeşitli yiyecekler de vardır. Bunların başında ise kuru erik gelmektedir.

Kabızlığa iyi gelen besin

Kuru erik, kabızlık sorununu gidermeye yardımcı olabiliyor. Kurutulmuş meyveler, özellikle de kuru erik, eski çağlardan beri kabızlığı önlemek ve tedavi etmek için kullanılmaktadır. Kuru erik diyet lifi açısından zengindir ve bu çözünmeyen lif dışkınızdaki su miktarını artırdıktan sonra dışkılamayı kolaylaştırır. Difenilisatin bileşeni bağırsak hareketlerini destekleyen müshil bir etki sağlar.

KABIZLIK NEDEN OLUR?

Aşırı süt ve süt ürünlerinin tüketiminin kabızlığa neden olduğu söylenmektedir.

Sık sık kabızlık, başta mide kanseri olmak kaydıyla ileride bazı sağlık sorunlarına da neden olabilmektedir.

Kabızlığın 3 günden fazla sürmesi tehlikelidir. Bu gibi durumlarda doktora başvurmak gerekir. Uygulanacak ilacın kullanımından sonra uygun tedavi seçilecek ve kabızlık sorunu ortadan kalkacaktır.

Öne Çıkanlar
Gram altının zirve yapacağı yeni tarih ayyuka çıktı! 1 gram altını olan bile dikkat kesilecek Gram altının zirve yapacağı yeni tarih ayyuka çıktı! 1 gram altını olan bile dikkat kesilecek
Akaryakıtta ibre kırmızıya dönüyor! Şimdiye kadar böyle zam ne görüldü ne duyuldu Akaryakıtta ibre kırmızıya dönüyor! Şimdiye kadar böyle zam ne görüldü ne duyuldu
Fiyatı füze gibi yükseldi! Gören duyan ne yapacağını şaşırdı Fiyatı füze gibi yükseldi! Gören duyan ne yapacağını şaşırdı
Çok Okunanlar
Kanı tertemiz yapıp hastalıklara karşı koyuyor! Yeşillik olan her yerde bulunuyor Kanı tertemiz yapıp hastalıklara karşı koyuyor! Yeşillik olan her yerde bulunuyor Sadece 4 malzeme ile tıkalı sinüsler şelale gibi açılacak ! Sadece 4 malzeme ile tıkalı sinüsler şelale gibi açılacak ! Otoriter anne babaların çocukları nasıl etkileniyor? İşte olumsuz sonuçları ve önlemleri Otoriter anne babaların çocukları nasıl etkileniyor? İşte olumsuz sonuçları ve önlemleri Bu bitkiyi tüketene kış hastalıkları uğramıyor! Günde 1 avuç yeterli Bu bitkiyi tüketene kış hastalıkları uğramıyor! Günde 1 avuç yeterli Öksürüğü ortadan kaldıran mucize karışım! Anneanneler, babaanneler haklı çıktı Öksürüğü ortadan kaldıran mucize karışım! Anneanneler, babaanneler haklı çıktı