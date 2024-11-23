Kadınlar Kalp ve Damar Hastalıklarına Daha Fazla Maruz Kalıyor

Kadınların Kalp Sağlığı Tehlikede

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği (TKDCD) Genel Sekreteri Doç. Dr. Murat Sargın, kadınların kalp ve damar hastalıklarına karşı daha hassas olduğunu vurguladı. Sargın, dünya genelinde kadın ölümlerinin üçte birinin bu hastalıklardan kaynaklandığını ifade etti. Türkiye'de ise bu oran, %40 seviyelerindedir.

18. Ulusal Kongre'de Önemli Vurgular

TKDCD, İstanbul'da düzenlenen 18. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Ulusal Kongresi ile dikkatleri üzerine çekti. Kongrede, 3,500'den fazla sağlık profesyoneli bir araya geldi. 105 bilimsel oturum ve 300'den fazla sözel bildiri ile önemli konular masaya yatırıldı.

Sargın, kadınlar arasında kalp hastalıklarının 'sessiz bir salgın' olarak nitelendirildiğini belirtti. Gerçekler, kadınların genellikle kanserden endişeli olduğunu ancak kalp hastalıklarının göz ardı edildiğini gösteriyor.

Kardiyovasküler Hastalıklar ve Kadınlar

Kardiyovasküler hastalıkların, yılda yaklaşık 17,9 milyon ölüme yol açtığını belirten Sargın, özellikle inme vakalarının %60'ının kadınlarda görüldüğünü söyledi. Kadınların koroner arter hastalığının ise %46 oranında artmasının beklendiği bildirildi.

Yapay Zeka ve Kalp Sağlığı

Prof. Dr. Ümit Kervan, yapay zekanın kalp damar hastalıkları tanı ve tedavisindeki devrim niteliğindeki rolüne dikkat çekti. Yapay zeka, kalp hastalıklarını tespit etme hızını artırırken, kişiye özel tedavi önerileri sunma yeteneği ile dikkat çekiyor.

Kovid-19'un Kalp Üzerindeki Etkileri

Prof. Dr. Cevdet Uğur Koçoğulları, Kovid-19'un kalp sağlığı üzerindeki uzun vadeli etkilerini vurguladı. Kovid-19 geçirenlerin, enfeksiyon sonrası kalp krizi ve felç riskinin iki katına çıktığını belirtti. Aşıların ise bu riskleri azaltmada önemli bir rolü bulunmaktadır.

Koçoğulları, aşıların kalp krizi riskini artırmadığını ve bu bulguların aşıların kardiyovasküler güvenliğini desteklediğini ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.