Kalıtsal Kanserler Kongresi Antalya'da Düzenleniyor

Uluslararası Kalıtsal Kanserler Kongresi’ne Yoğun İlgi

Antalya'daki Kundu Turizm Merkezi'nde gerçekleştirilen Uluslararası Kalıtsal Kanserler Kongresi, ABD, İngiltere, İspanya, İtalya, Yunanistan, Almanya ve Türkiye'den toplam 450 katılımcıyı bir araya getirdi. Kongre, kalıtsal kanserler konusunda farkındalık oluşturmak ve yeni araştırmaları tartışmak amacıyla düzenleniyor.

Prof. Dr. Mustafa Özdoğan'dan Çarpıcı Açıklamalar

Kalıtsal Kanserler Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özdoğan, basın toplantısında yaptığı açıklamada, kanser hastalıklarının yüzde 10 ila 20'sinin kalıtsal nedenlere dayandığını belirtti. Özdoğan, "Çevresel faktörlerin yanı sıra kalıtsal nedenler, kanserlerin ortaya çıkmasında önemli bir rol oynuyor. Toplumumuz, genetik olarak neyi taşındığının farkında olmayabilir," dedi.

Erken Tanının Önemi

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Yüksel Ürün ise, kanserle ilgili her alanda toplumu bilinçlendirmenin ve tüm tanı ile tedavi olanaklarına erişimin ortak hedefleri olduğuna dikkat çekti. Ürün, "Hastalık riski altındaki bireylerin erken tanınması, hayati öneme sahip," dedi.

Genetik Faktörler Kanser Riskini Artırıyor

Tıbbi Genetik Uzmanı Doç. Dr. Taha Bahsi, kanserin genetik bir hastalık olduğunu ve bazı kanser türlerinin, önceki kuşaklardan miras kalan genlerdeki mutasyonlar nedeniyle geliştiğini ifade etti.

Kongre, yeni gelişmelerin paylaşılması ve kalıtsal kanserler konusundaki farkındalığın artırılması amacıyla yarın sona erecek.

Uluslararası Kalıtsal Kanserler Kongresi'nde; ABD, İngiltere, İspanya, İtalya, Yunanistan, Almanya ve Türkiye'den 450 katılımcı Antalya'da bir araya geldi. Kalıtsal Kanserler Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özdoğan, kongrede konuşma yaptı.

Uluslararası Kalıtsal Kanserler Kongresi'nde; ABD, İngiltere, İspanya, İtalya, Yunanistan, Almanya ve Türkiye'den 450 katılımcı Antalya'da bir araya geldi. Kalıtsal Kanserler Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özdoğan, kongrede konuşma yaptı.