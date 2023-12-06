Kalp krizi geçirip geçirmeyeceğinizi kulak testiyle öğrenin! Kulağı böyle gözükenlere kötü haber!

Kalp krizi her yaşta çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilen ve ölümcül olabilen sağlık sorunlarıdır. Kalp krizlerinin belirli belirtileri vardır. Ancak birçok kişi bu semptomun farkında değildir. Frank belirtisi olarak da bilinen bu görüntü, kalp krizi riski hakkında önemli ipuçları veren kulak memesindeki çapraz kıvrımdır.

KALP KRİZİ GÖSTERGELERİ

Bu belirti ile kalp hastalığı arasındaki ilişki, 1973 yılında Sanders T. Frank tarafından, kulak kepçelerinde bu tür kıvrımlar bulunan anjina pektoris ve koroner arter tıkanıklık şikayeti olan hastaların durumlarını incelerken fark edilmiş ve hızla gelişmiştir. . Daha sonrasında bilim adamları doktorların gözlemlerini doğruladılar, ayrıca işaretin kendisinin kardiyovasküler hastalık ile birlikte kalp krizi riskinde gösterge haline geldi.





"Kalp krizi geçirenlere altın tavsiye"

Uzmanlar bu altı ipucunu halihazırda kardiyovasküler hastalık teşhisi konmuş kişiler için sunuyor;

- Sıkı giyinin. Birkaç ince kat giysi giymek, kalın tek katman giymektense sizi daha sıcak tutacaktır.

- Şapka, atkı ve eldiven giyin. Koroner kalp hastalığınız varsa, sıcak havayı solumamak adına maske takın veya burnunuza ve ağzınıza eşarp sarın.

- Kendinizi sıcak tutmak için alkol içmeyin. Sıcaklık hissine neden olabilir ancak aynı zamanda kardiyovasküler sistem üzerindeki baskıyı da artırır.

- Açık havada çalışırken ara verin, İçeriye daha sık gidin.

- Kan basıncınızı, kan şekerinizi ve kolesterol seviyenizi mutlaka ölçün ve bunları optimum seviyelerde tutmaya çalışın.

- Göğüs kemiğinizin arkasındaki ağrı veya yanmalar, soğuk, yapışkan ter, solgun yüz, ölüm korkusu, baş dönmeleri veya bilinç kaybı hissederseniz vakit kaybetmeden ambulans çağırın.





Kalp krizi en sık ne zaman ortaya çıkar?

Uzmanlara göre kalp krizleri en çok sabah 6 ile akşam 9 arasında yaşanıyor çünkü bu saatlerde kan basıncı ile birlikte kan viskozitesi artar. Kan akışının azalmasına ve kandaki yağ seviyelerinin artmasına neden olan felçler çoğunlukla sabah 4 ile sabah 6 arasında meydana gelir.