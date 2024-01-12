Kalp sağlığınızı ayağınıza bakarak öğrenin! Eğer böyle görünüyorsa tehlikedesiniz

Ayaklarınız farklı görünüyorsa veya bacaklarınızda ağrı hissediyorsanız, bu, yüksek kolesterolden kalp krizine kadar çeşitli sağlık sorunlarının işareti olabilir. Bu nedenle ayaklardaki farklılığın bir hastalığın belirtisi olabileceğini bilmek ve bunu yalnız bırakmadan bir uzmana başvurmak gerekir. Detaylar haberimizde...







AYAĞINIZDAKİ BU İŞARETLERE DİKKAT! SİZİ KALP HASTALIĞINDAN KURTARABİLİR

Kalp hastalığı dünya çapında en yaygın ölüm nedenlerinden biridir. Bu hastalıkların en sık görülen belirtisi göğüs ağrısıdır. Ayak hastalıkları uzmanı Dr. Ram, bazı ayak işaretlerinin kalp sağlığına ilişkin ipuçları da verebileceğine dikkat çekiyor.

Kardiyovasküler hastalıklar dünya çapında her yıl yaklaşık 18 milyon ölümün önde gelen nedenidir. Bunlar arasında felç, koroner arter hastalığı ve kalp yetmezliği gibi kalp ve dolaşım sistemini etkileyen hastalıklar yer alır. Bu nedenle uyarı işaretlerini çok geç olmadan tanımak hayat kurtarabilir.

Çoğumuz göğüs ağrısının kalp hastalığının en önemli belirtisi olduğunu düşünüyoruz ancak çoğumuz belirtiler hakkında pek bir şey bilmiyoruz. Ayak hastalıkları uzmanı Dr. Ram'e göre ayak işaretleri kalp sağlığına dair ipuçları içerebiliyor. Ram'a göre ayaklarınızda ortaya çıkabilecek beş kalp hastalığı belirtisi var.

ÖDEM

Bacaklarınızda ödem varsa kalp hastası olabilirsiniz. Kalp probleminiz varsa bacaklarınızda ödem veya şişlik oluşabilir. Ayak hastalıkları uzmanlarına göre bu, kalbin düzgün çalışmadığını gösteriyor.

RENK DEĞİŞİKLİĞİ

Ayaklarınız kahverengiye veya sarıya dönerse buna hemosiderin denir. Bu, kanın kılcal damarlar adı verilen küçük kan damarlarından çıktığı anlamına gelir.

AYAK PARMAKLARINDA MORARMA

Siyanoz olarak bilinen mavi veya mor ayak parmakları, kan damarları tıkandığında ve dokulara oksijen açısından zengin kan sağlanamadığında ortaya çıkar. Bu durum tedavi edilmezse dokulara oksijen ulaşamaz ve sonuçta bölge işlevini kaybeder.

AĞRILI ŞİŞLİKLER

Ayak parmaklarında ağrılı şişlik, kalp veya kan damarı enfeksiyonunu gösterebilir. Osler nodülleri olarak bilinen bu şişlikler genellikle kırmızı veya mor renktedir.

TABANDA KAHVERENGİLİK

Tabanda kahverengi veya kırmızımsı bir renk değişikliği Janeyaway lezyonundan kaynaklanabilir. Bunlar endokardit adı verilen kalp enfeksiyonunun belirtileridir.

Bu arada kalp hastalığının diğer belirtileri şunlardır:

Göğüs ağrısı, göğüste sıkışma, gerginlik veya rahatsızlık,

Nefes darlığı,

Boyun, çene, boğaz, üst karın veya sırtta ağrı;

Bacaklarınızda veya kollarınızda ağrı, uyuşukluk, halsizlik veya soğukluk.

Kalp hastalığı riskinizi azaltmak için uzmanlar şunları önermektedir:

Sağlıklı ve dengeli beslenin

Doymuş yağ alımınızı azaltın

Düzenli olarak spor yapmak

Sigarayı ve alkolü bırakmak

Kan basıncınızı ve kan şekeri seviyenizi kontrol edin.