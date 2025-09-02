DOLAR
41,16 -0,05%
EURO
47,93 0,64%
ALTIN
4.619,73 -0,49%
BITCOIN
4.502.496,72 -0,59%

Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Hakan Usta Eskişehir Şehir Hastanesi'ni Ziyaret Etti

Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Hakan Usta, Eskişehir Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu; QR Kod Temizlik Uygulaması ve üniversite hastanelerinde randevu pilotları gündem oldu.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 14:15
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 15:14
Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Hakan Usta Eskişehir Şehir Hastanesi'ni Ziyaret Etti

Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Hakan Usta Eskişehir Şehir Hastanesi'ni Ziyaret Etti

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Hakan Usta, Eskişehir Şehir Hastanesinde kapsamlı incelemelerde bulundu. Usta, hastanenin farklı birimlerini gezerek yöneticilerden bilgi aldı.

İncelemeler ve bilgi alışverişi

Ziyaret sırasında Usta, birim yöneticileriyle görüşüp hastane işleyişine dair değerlendirmelerde bulundu. Gözlemlerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Usta, saha çalışmalarının önemine vurgu yaptı.

Bölgesel sağlık toplantıları

Usta, Eskişehir'de bölgesel sağlık toplantılarının 3. buluşmasını gerçekleştireceklerini belirtti. Toplantıların amacını "Sahada ve Bakanlığımızda, Sayın Bakanımızın önderliğinde hizmetlerimizi mesai mevhumu gözetmeksizin yürütmeye gayret ediyoruz. Burada gördüğümüz şekliyle de vatandaşımızın memnuniyeti, bizi de oldukça mutlu ediyor. İnşallah biz de katkı sağlayabiliyorsak ne mutlu bize." sözleriyle özetleyen Usta, halkın ihtiyaçlarını yerinde tespit etmenin ve yapılması gerekenleri istişare etmenin önemine dikkat çekti.

QR Kod Temizlik Uygulaması yaygınlaşıyor

Hastanelerde hijyen ve temizlik süreçlerinin etkinleştirilmesi amacıyla hayata geçirilen "QR Kod Temizlik Uygulaması"nın daha da yaygınlaştırılacağını söyleyen Usta, uygulamanın özellikle standardı ve uygulaması zor olan hastanelerde başarılı olduğunu vurguladı. Usta, "Bu amaç doğrultusunda gerçekten olumlu yansımalar var. Temel amacımız vatandaşımızın da konunun içine girmesi, daha temiz, daha hijyenik alanlar ortaya çıkarabilmek." ifadelerini kullandı.

Üniversite hastanelerinde randevu pilotları

Usta, üniversite hastanelerinde randevu sistemiyle ilgili iki pilot uygulamanın bulunduğunu aktardı ve şunları kaydetti: "Şu an da Yozgat Bozok Üniversitesi ve Denizli Pamukkale Üniversitesinde yaptık. Sayın Bakanımızın talimatları doğrultusunda kurgularını oluşturduk. Dün itibarıyla ilk verileri oluştu. Onun tam sonuçlarını henüz ortaya koyabilme şansımız yok. Vatandaşımız aile hekimi üzerinden o sistemden istifade ederek fakülte hastanelerimizdeki uzmanlarımızla MHRS üzerinden buluşma imkanı bulacak."

Katılımcılar

Ziyarete, Eskişehir Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Serkan Ceyhan de katıldı.

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Hakan Usta (sağ 3), Eskişehir Şehir Hastanesinde...

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Hakan Usta (sağ 3), Eskişehir Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu.

İLGİLİ HABERLER

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çorum'da 72 Yaşındaki Kadın, Kornea Nakli ile Yeniden Görmeye Başladı
2
Aile Hekimliği Sorunları ve Gelecek Vizyonu Çalıştayı Sonuçları Açıklandı
3
Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Hakan Usta Eskişehir Şehir Hastanesi'ni Ziyaret Etti
4
Tokat'ta KKKA Teşhisi: 1 Kişi TOGÜ'de Tedavi Görüyor
5
İsrail'in Gazze Saldırıları: Gün Boyu Bombardımanlarda 58 Kişi Öldü
6
Uşak'ta Beyin Ölümü Gerçekleşen Kadının Organları 3 Kişiye Umut Oldu
7
Gazze'de Bir Bebek Daha Açlıktan Öldü: Ranya Gaban

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter