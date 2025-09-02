Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Hakan Usta Eskişehir Şehir Hastanesi'ni Ziyaret Etti

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Hakan Usta, Eskişehir Şehir Hastanesinde kapsamlı incelemelerde bulundu. Usta, hastanenin farklı birimlerini gezerek yöneticilerden bilgi aldı.

İncelemeler ve bilgi alışverişi

Ziyaret sırasında Usta, birim yöneticileriyle görüşüp hastane işleyişine dair değerlendirmelerde bulundu. Gözlemlerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Usta, saha çalışmalarının önemine vurgu yaptı.

Bölgesel sağlık toplantıları

Usta, Eskişehir'de bölgesel sağlık toplantılarının 3. buluşmasını gerçekleştireceklerini belirtti. Toplantıların amacını "Sahada ve Bakanlığımızda, Sayın Bakanımızın önderliğinde hizmetlerimizi mesai mevhumu gözetmeksizin yürütmeye gayret ediyoruz. Burada gördüğümüz şekliyle de vatandaşımızın memnuniyeti, bizi de oldukça mutlu ediyor. İnşallah biz de katkı sağlayabiliyorsak ne mutlu bize." sözleriyle özetleyen Usta, halkın ihtiyaçlarını yerinde tespit etmenin ve yapılması gerekenleri istişare etmenin önemine dikkat çekti.

QR Kod Temizlik Uygulaması yaygınlaşıyor

Hastanelerde hijyen ve temizlik süreçlerinin etkinleştirilmesi amacıyla hayata geçirilen "QR Kod Temizlik Uygulaması"nın daha da yaygınlaştırılacağını söyleyen Usta, uygulamanın özellikle standardı ve uygulaması zor olan hastanelerde başarılı olduğunu vurguladı. Usta, "Bu amaç doğrultusunda gerçekten olumlu yansımalar var. Temel amacımız vatandaşımızın da konunun içine girmesi, daha temiz, daha hijyenik alanlar ortaya çıkarabilmek." ifadelerini kullandı.

Üniversite hastanelerinde randevu pilotları

Usta, üniversite hastanelerinde randevu sistemiyle ilgili iki pilot uygulamanın bulunduğunu aktardı ve şunları kaydetti: "Şu an da Yozgat Bozok Üniversitesi ve Denizli Pamukkale Üniversitesinde yaptık. Sayın Bakanımızın talimatları doğrultusunda kurgularını oluşturduk. Dün itibarıyla ilk verileri oluştu. Onun tam sonuçlarını henüz ortaya koyabilme şansımız yok. Vatandaşımız aile hekimi üzerinden o sistemden istifade ederek fakülte hastanelerimizdeki uzmanlarımızla MHRS üzerinden buluşma imkanı bulacak."

Katılımcılar

Ziyarete, Eskişehir Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Serkan Ceyhan de katıldı.

