Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Usta'dan İmmünoterapi İlaçları Dağıtım Açıklaması

Kamu Hastanelerinde İmmünoterapi İlaçları Dağıtımı Hızlanıyor

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Hakan Usta, immünoterapi ilaçlarının dağıtım sürecine ilişkin kritik bilgiler paylaştı. Usta, 15 Ağustos tarihine kadar Türkiye genelindeki tüm illerdeki dağıtımların tamamlanacağını duyurdu.

Büyük Şehirlerde Dağıtım Tamamlandı

Usta, özellikle Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa gibi büyük şehirlerdeki dağıtımların tamamlandığını belirtti. Bu süreç, 10 Temmuz tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı ve geri ödeme listesine alınan 5 immünoterapi ilacı kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Halk Sağlığı İçin Titizlikle Çalışıyoruz

Usta, "Halk sağlığı için her aşamada titizlikle çalışıyoruz. İlaçların hekimden eczaneye geçiş sürecinde herhangi bir problemle karşılaşmayacağız. Hastalarımız, ihtiyaçları doğrultusunda sisteme dahil edilen ilaçlara ödeme yapmadan ulaşabilecekler," ifadelerini kullanarak durumun ciddiyetini vurguladı.

Bu gelişme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulmuş ve Sağlık Bakanlığı gerekli çalışmalara hız vermiştir. Usta, hedeflerinin halkın sağlık ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamak olduğunu sözlerine ekledi.

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Hakan Usta, 10 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanan "Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı" ile "Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" kapsamında geri ödeme listesine alınan 5 immünoterapi ilacının dağıtım sürecine ilişkin açıklama yaptı.

