Kan sulandırıcı ilaç kullananlar dikkat: Asla böyle kullanmayın

Kan sulandırıcı ilaç kullanması gerekenlerin bunlara dikkat etmesi gerekiyor! Riskleri çok fazla! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KAN SULANDIRICI İLAÇ KULLANANLAR DİKKAT

Pıhtı oluşumu yaşanması durumunda pıhtılar yerinden ayrılarak kalp, beyin, böbrek gibi önemli organlara giden damarları tıkayıp kalp krizi, felç gibi ciddi problemlere sebep olabiliyor. Tıbbi Farmakoloji Uzmanı Prof. Dr. Güner Ulak kan sulandırıcı ilaçların pıhtılaşma sistemini etkilediğini ve kanamaya sebep olduğunu belirtti. Ulak, pıhtı oluşumunun çeşitli sebeplerle oluşabildiğini ve pıhtıların yerinden kopmasıyla kalp, beyin, böbrek gibi hayati önemi olan organlara giden damarları tıkayıp kalp krizi, inme gibi ciddi problemlere yol açtığını belirtti. Uzman isim kan sulandırıcı ilaçlarla ilgili şu açıklamaları yaptı; 'Kan sulandırıcı ilaçlar kalp krizi, felç, periferik arter rahatsızlığı, akciğer embolisi, derin ven trombozu, göz arteri tıkanıklığı, kalıcı kateter tıkanıklığı gibi pıhtı oluşturan hastalıkların tedavisinde kullanılıyor. İlaçlar pıhtılaşma sistemini çeşitli mekanizmalarla bozduğu için en önemli yan etkisi kanama olarak biliniyor.





Kanın pıhtılaşma durumunu azaltan ilaçlar kanamayı kolaylaştırıyor ya da kanamanın durmasını zorlaştırıyor.' Kan sulandırıcı ilaçlarla ilgili önemli açıklamalar yapan Ulak, kan sulandırıcı ilaçların riskleri sebebiyle dikkat edilmesi gerektiğini, doza dikkat edilmesi gerektiğini ve yakından takibinin önemli olduğunu belirtti. Yaşlı kadınların ve böbrek yetmezliği olan hastaların kanamaya daha yatkın olduğunu söyleyen uzman isim hayvansal kaynaklı olduğu için alerjisi olan hastaların da dikkatli şekilde kullanması gerektiğini, saç dökülmesini artırabileceğini ve uzun süreli kullanıldığı zaman osteoporoza sebep olabileceğini belirtti. Uzman isim hamile kadınların da kan sulandırıcı ilaç kullanmaması gerektiğini söyledi. Oral olarak kullanılan kan sulandırıcı ilaçların sabit dozda kullanıldığını, izlenmesine gerek olmadığını, etkilerinin daha çabuk gözlendiğini ve yarılanma ömrünün kısa olduğunu dile getirirken damar yoluyla alınan ya da doku içine enjekte edilen kan sulandırıcılarının etkisinin çabuk başladığını ama hızlı sona erdiğini söyledi. Pıhtı eriticilerin vücutta kendi kendine kanamaya sebep olabildiğini dile getiren uzman isim aspirin, ecopirin gibi ağrı kesicilerin etkilerinin sindirim sisteminde gözlendiğini söyledi.