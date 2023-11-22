Kansere dur diyen meyve! Kilosu sadece 15 TL: Kanserin her türlüsüne meydan okuyor

Bilecik Köylerinde Bereketli Hasat: Cennet Hurması, Kanseri Durduran İksir Olmaya Devam Ediyor!

Bilecik'in huzurlu topraklarında, Küplü, Başköy ve Bekdemir köylerinde, bin dönümlük geniş bir bahçede yetişen Cennet Hurması'nın yıllık hasadı coşkuyla başladı. Bu bereketli meyve, sadece bir meyve değil, aynı zamanda üç köyün temel geçim kaynağını oluşturuyor.

İHA'nın haberine göre, her yaştan köylü, gençten yaşlıya, kadından erkeğe kadar herkes seferber olmuş durumda. Bu yılın hasadı, köylüler için oldukça önemli, çünkü Cennet Hurması, sadece lezzetiyle değil, aynı zamanda kanseri durduran özellikleriyle de biliniyor.

Bin dönümlük bahçede gerçekleşen hasat süreci, hemen hemen bir hafta sürecek. Köy halkının büyük bir çoğunluğu için geçim kaynağı olan bu özel meyve, bu yıl da bol ve kaliteli bir şekilde hasat edildi. Cennet Hurması, tarlada 15 TL gibi makul bir fiyatla satışa sunularak, hem sağlıklı bir alternatif sunuyor hem de köy ekonomilerine katkıda bulunuyor.

Hurma hasadının başlamasıyla birlikte köylerin havası, bir araya gelen köylülerin mutluluğuyla dolup taşıyor. Bu geleneksel hasat, sadece bir meyve toplama etkinliği değil, aynı zamanda bir topluluk birlikteliğini ve dayanışmayı da simgeliyor.





Küplü Köyü'nde Cennet Hurması Hasadı: Bereket Azaldı, Fiyatlar İse Yükseldi!

Küplü Köyü Muhtarı Hüseyin Demirbaş, bu yıl geçen seneye kıyasla daha düşük bir rekolte elde ettiklerini belirterek, "Geçen sene bin tonun üzerindeydi, bu sene ise 200-220 ton arasında hurma rekoltemiz var. Toplamda, yaklaşık 400 çiftçinin emeğiyle toplanan hurmalar, bu yıl 15 ila 20 lira arasında fiyatlandı. Kalite açısından hurmamız oldukça güzel ve Türkiye genelinde büyük bir talep görüyor." dedi.

Demirbaş, "Şu anda elimizde gördüğünüz hafif bereli hurmaları kurutmak için kullanıyoruz. Bu hurmalar geri dönüşüm adına değerlendiriliyor. Bu sene kuru hurmanın fiyatı 150-200 lira arasında değişiyor. Bunun yanında pestil ve cips üretimi de yapılıyor. Türkiye'nin dört bir yanından talep var; özellikle İstanbul, Ankara ve Antalya gibi şehirlerde büyük ilgi görüyor. İstanbul'da kuru hurma, örneğin sosyal toplantılarda kahvenin yanında ikram ediliyor. Aynı durum Antalya için de geçerli. Ayrıca Bursa tarafına da gönderiliyor." şeklinde konuştu.





Muhtar Demirbaş, rekolte düşüşünün nedenini ise kırağıya yakalanmalarına bağladı. Hurmanın belirli bir bakım gerektirdiğini ifade eden Demirbaş, "Hava durumunu takip eden çiftçilerimiz, kırağı riskini minimize etmek adına geceleyin bahçelerini samanla yakıyorlar. Ancak bu yıl maalesef kırağa yakalandık." şeklinde açıklamada bulundu.

Cennet hurmasının sağlık açısından birçok faydasının olduğuna da değinen Demirbaş, "Cennet hurması, yüksek miktarda kalsiyum içerir, bu da kemik yapısının güçlenmesine katkı sağlar. Ayrıca magnezyum, demir, C vitamini ve kalsiyum içeriği ile gebelik döneminde tüketilebilecek önemli bir meyvedir. Bağışıklık sistemini güçlendiren antioksidan özelliklere sahiptir ve lif içeriği sayesinde bağırsak sağlığını destekler." ifadelerini kullandı.



Cennet Hurmasının Sağlığa Faydaları Saymakla Bitmiyor!

Cennet hurması, içeriğindeki zengin besin değerleriyle göz alıcı bir sağlık kaynağı olarak öne çıkıyor. Bu meyvenin göz sağlığını destekleyici özelliği, içerdiği A vitamini sayesinde görme yetisini güçlendirirken, yüksek antioksidan özellikleri kansere karşı koruyucu görev üstleniyor.

Ayrıca, cennet hurması stresle başa çıkma konusunda da önemli bir role sahiptir. İçerdiği mineraller ve antioksidanlar sayesinde stresi azaltarak mutluluk hormonu salgılanmasını tetikler.





İltihaplanma ile mücadelede etkili olan cennet hurması, vücuttaki iltihapları yok eder ve yeni oluşumlarının önüne geçer. Bağışıklık sistemini destekleyen beta karoten içeriği sayesinde ise vücut direncini artırarak yorgunluğun üstesinden gelmeye yardımcı olur.

Cennet hurmasının antioksidan maddeleri, yaşlanmayı geciktirici etki sağlar. Bu özellikleri, cildin genç ve sağlıklı kalmasına katkıda bulunur. Cildin yenilenmesini destekler, kusurları giderir ve yaşlanma etkilerini azaltır. Dolayısıyla, cennet hurması tüketimi sadece lezzet açısından değil, aynı zamanda sağlık açısından da önemli bir tercih olarak öne çıkıyor.



