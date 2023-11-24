Karaciğer yağlanmasını bıçak gibi durduruyor! Bu besini tüketen hastalık yüzü görmüyor

Bu besinler karaciğer yağlanmalarını kökünden çözüyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KARACİĞER YAĞLANMASINA KARŞI BESİNLER

Bu besinleri tüketerek karaciğerlerinizi temizleyebilirsiniz. Zerdeçal enfeksiyonlarla mücadele eder ve karaciğer detoksuna fayda sağlar. Çilek, ahududu, dut ve yaban mersini gibi meyveler antioksidan açısından zengin olduğu için tüketilmesi önerilir. Yoğurt sindirim problemlerine iyi gelir ve karaciğere de fayda sağlar. Vücuttaki toksin ve metallerin giderilmesine yardımcı olan pektin içeren elma tüketimi karaciğer için önemlidir.





Karaciğerlerin temizlenmesi için soğan ve sarımsak sık sık önerilir. Solunum problemlerine iyi gelen zencefil toksin ve atıkların temizlenmesine yardımcı olur. Pancar içinde kansere iyi gelen betacyanin vardır ve toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Karnabahar, lahana, brokoli ve sebzeler günlük beslenme içinde mutlaka olması gereken besinlerdir. Yulaf ezmesi de karaciğere iyi gelen bir lif kaynağıdır. Tarçın da demir, kalsiyum, manganez açısından zengin olduğu için metabolizmayı çalıştırır ve karaciğere fayda sağlar.