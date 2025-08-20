DOLAR
40,92 -0,06%
EURO
47,77 -0,13%
ALTIN
4.396,92 -0,56%
BITCOIN
4.639.981,89 0,08%

Kayseri'de Büyükkılıç'e Kontrol Anjiyosu: Sağlığı İyi

Vali Gökmen Çiçek, Başkan Memduh Büyükkılıç'a ERÜ Tıp Fakültesi'nde kontrol amaçlı anjiyo yapıldığını ve genel sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 15:19
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 15:19
Kayseri'de Büyükkılıç'e Kontrol Anjiyosu: Sağlığı İyi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'e kontrol anjiyosu: Sağlığı iyi

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Yılmaz ve Mehmet Öztaşkın Kalp Hastanesi'nde tedavi gören Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a kontrol amaçlı anjiyo yapıldığını bildirdi.

Vali Çiçek'in açıklaması

Ziyaret sonrası konuşan Çiçek, Büyükkılıç'ı ziyaret ettiğini belirterek, "Hiçbir şeyi yok, yarın görevinin başında. Kendisi gece göğsünde hafif rahatsızlık hissetmiş. Yürüyerek kendisi gelmiş zaten. Buraya geldikten sonra da kontrol amaçlı anjiyo yapılıyor. Anjiyoda hiçbir şeyin çıkmadığını arkadaşlarımız görüyor. Tabii bizi de şehri de endişelendirdi. Geldik kendisiyle de konuştuk, sohbet ettik. 'Yarın görevimin başındayım.' dedi. Biz de çok mutlu bir şekilde buradan ayrılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hekimden bilgi

Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Doğan ise, "Koruma tedavisiyle kontrol anjiyosunu yaptık, kalp damarlarıyla ilgili tedavisini optimize ettik. Bugün anjiyo bölgesindeki atardamar bölgesinde kılıf olduğu için yoğun bakımda takip edelim istedik. Yarın bir sıkıntı olmadığını gördüğümüzde taburcu edeceğiz." diye konuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin yazılı açıklamasında da Başkan Büyükkılıç'ın bugün ERÜ Tıp Fakültesi'nde rutin bir sağlık kontrolünden geçtiği belirtilerek, "Sadece rutin sağlık kontrollerinden geçen başkanımıza, kontroller kapsamında anjiyo işlemi uygulanmış, operasyon başarıyla gerçekleştirilmiştir. Başkanımız Memduh Büyükkılıç’ın genel sağlık durumu gayet iyi olup herhangi bir endişe edilecek durum bulunmamaktadır. Tüm hemşehrilerimize, başkanımıza göstermiş oldukları ilgi, alaka ve geçmiş olsun dilekleri için gönülden teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

İLGİLİ HABERLER

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri'de Büyükkılıç'e Kontrol Anjiyosu: Sağlığı İyi
2
Ayrık omurga hastası Yağmur'un hayali: Tek başına yürümek
3
İleri Yaşlarda Az Su Tüketimi Hastalıklara Yol Açabilir: Uzman 6-8 Bardak Uyarısı
4
MSF: ABD-İsrail Güdümlü Yardım Noktaları Gazze'de Yaralı Sayısını 3 Katına Çıkardı
5
Trabzon'da Zihin Araştırma ve Uygulama Merkezi Açıldı — Otizm ve DEHB Tedavisinde Yeni Adım
6
Etlik Şehir Hastanesi'ne Türkiye'nin İlk Bütünleşik ve Önleyici Kanser Merkezi Açıldı
7
Gazze'de 4 Yaşındaki Ahmed, Saldırıda Yaralandı ve Yetim Kaldı

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek