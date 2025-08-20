Kayseri'de Büyükkılıç'e Kontrol Anjiyosu: Sağlığı İyi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'e kontrol anjiyosu: Sağlığı iyi

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Yılmaz ve Mehmet Öztaşkın Kalp Hastanesi'nde tedavi gören Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a kontrol amaçlı anjiyo yapıldığını bildirdi.

Vali Çiçek'in açıklaması

Ziyaret sonrası konuşan Çiçek, Büyükkılıç'ı ziyaret ettiğini belirterek, "Hiçbir şeyi yok, yarın görevinin başında. Kendisi gece göğsünde hafif rahatsızlık hissetmiş. Yürüyerek kendisi gelmiş zaten. Buraya geldikten sonra da kontrol amaçlı anjiyo yapılıyor. Anjiyoda hiçbir şeyin çıkmadığını arkadaşlarımız görüyor. Tabii bizi de şehri de endişelendirdi. Geldik kendisiyle de konuştuk, sohbet ettik. 'Yarın görevimin başındayım.' dedi. Biz de çok mutlu bir şekilde buradan ayrılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hekimden bilgi

Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Doğan ise, "Koruma tedavisiyle kontrol anjiyosunu yaptık, kalp damarlarıyla ilgili tedavisini optimize ettik. Bugün anjiyo bölgesindeki atardamar bölgesinde kılıf olduğu için yoğun bakımda takip edelim istedik. Yarın bir sıkıntı olmadığını gördüğümüzde taburcu edeceğiz." diye konuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin yazılı açıklamasında da Başkan Büyükkılıç'ın bugün ERÜ Tıp Fakültesi'nde rutin bir sağlık kontrolünden geçtiği belirtilerek, "Sadece rutin sağlık kontrollerinden geçen başkanımıza, kontroller kapsamında anjiyo işlemi uygulanmış, operasyon başarıyla gerçekleştirilmiştir. Başkanımız Memduh Büyükkılıç’ın genel sağlık durumu gayet iyi olup herhangi bir endişe edilecek durum bulunmamaktadır. Tüm hemşehrilerimize, başkanımıza göstermiş oldukları ilgi, alaka ve geçmiş olsun dilekleri için gönülden teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.