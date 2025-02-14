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Kayseri'de Temel ve İleri Toksikoloji Kursu Başladı

Kayseri Devlet Hastanesi'nde düzenlenen kurs, zehirlenme vakalarında etkili tedavi için uzmanları bir araya getiriyor.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 17:32
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 17:38
Kayseri'de Temel ve İleri Toksikoloji Kursu Başladı

Kayseri'de Toksikoloji Eğitimi Başladı

Türkiye Acil Tıp Derneği (TATD) tarafından Kayseri'de düzenlenen "Temel ve İleri Toksikoloji Kursu" başladı. Kayseri Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen kurs, bölge illerinden uzmanların katılımıyla önemli bir eğitime ev sahipliği yapıyor.

Başhekim Altıntop’tan Önemli Açıklamalar

Kursun açılışında konuşan Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop, karbonmonoksit ve sahte alkol zehirlenmeleri gibi vakalar için daha etkin bir tedavi sağlamak amacıyla uzmanlarla bir araya geldiklerini belirtti. Altıntop, “Hastalar geldiğinde o ilk 45 dakikadaki tedavi çok önemli çünkü hastaların hayatını kurtarıyor.” dedi.

Hastane öncesi ve acil seviyedeki müdahalelerin önemine değinen Altıntop, kursa 50'ye yakın uzman ve 8 akademisyenin katıldığını açıkladı. Ayrıca, organik fosfor ile tarım ilacına bağlı zehirlenmeler konusuna da dikkat çekerek, “Farkındalığı artırmak için çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Erken Müdahale Hayat Kurtarıyor

Altıntop, “Oksijen seviyesi yüzde 20'nin altına düştüğünde ölümcül, yüzde 15'te ise tamamen ölümcül hale geliyor.” diyerek hızlı müdahalenin önemini vurguladı. Eğitimin 3 gün süreceği ve Adana, Mersin, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Aksaray gibi çevre illerden katılım gerçekleşeceği belirtildi.

Multidisipliner Yaklaşım

Türkiye Acil Tıp Derneği Toksikoloji Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Ayça Açıkalın Akpınar, acil serviste çalışan hekimlerin zehirlenme vakalarında daha etkin hale gelmesini sağlamayı amaçladıklarını ifade etti. Akpınar, bu tür vakaların genellikle 40 yaş altında görüldüğüne dikkat çekerek, “Erken müdahaleyle ölüm oranlarını düşürmeye çalışıyoruz.” dedi.

Türkiye Acil Tıp Derneği (TATD) tarafından Kayseri'de, Kayseri Devlet Hastanesinin ev sahipliğinde...

Türkiye Acil Tıp Derneği (TATD) tarafından Kayseri'de, Kayseri Devlet Hastanesinin ev sahipliğinde düzenlenen "Temel ve İleri Toksikoloji Kursu" başladı. TATD Toksikoloji Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Ayça Açıkalın Akpınar, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türkiye Acil Tıp Derneği (TATD) tarafından Kayseri'de, Kayseri Devlet Hastanesinin ev sahipliğinde...

Türkiye Acil Tıp Derneği (TATD) tarafından Kayseri'de, Kayseri Devlet Hastanesinin ev sahipliğinde düzenlenen "Temel ve İleri Toksikoloji Kursu" başladı. TATD Toksikoloji Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Ayça Açıkalın Akpınar, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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