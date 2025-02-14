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Kayseri Şehir Hastanesi'nde Lösemili Çocuklar için Zeka Oyunları Etkinliği

Kayseri'de lise öğrencileri, lösemili çocuklarla zeka oyunları oynayarak moral kaynağı oldu.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 13:49
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 13:49
Kayseri Şehir Hastanesi'nde Lösemili Çocuklar için Zeka Oyunları Etkinliği

Kayseri'de Lösemili Çocuklar İçin Özel Etkinlik

Kayseri Şehir Hastanesi'nin Çocuk Hematoloji servisinde, 15 Şubat Uluslararası Çocukluk Çağı Kanseri Günü dolayısıyla düzenlenen özel etkinlikte, lösemili çocuklar ile lise öğrencileri bir araya geldi. Etkinlikte çocuklar, süper bardak, satranç ve eğlenceli şekiller gibi çeşitli zeka oyunları oynayarak keyifli anlar geçirdi.

Keyifli Anlar ve Moral Dolu Dakikalar

Etkinliğe katılan çocuklar, lise öğrencileriyle birlikte zeka oyunları oynarken, zaman zaman anneleri de yanında oldu. Çocuk Hematoloji servisinde görevli Uzm. Dr. Muhammed Mustafa Özdemir, bu tür etkinliklerin moral ve motivasyonu artırdığını belirterek, "Güzel projeler, çocuklarımızın moralini ve motivasyonunu artırmakta. Etkinliklerin ardından hastaların nasıl neşelendiğine şahit oluyoruz," dedi.

Sosyal Sorumluluk Projesi

Somuncu Baba Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görevli Edebiyat Öğretmeni Veysi Arslan, bu etkinliğin sosyal sorumluluk projesi olduğunu ifade ederek, "Hasta çocukların her zaman yanındayız. Burada daha kaliteli vakit geçirmek istiyoruz," şeklinde konuştu.

Anne ve Çocukların Mutluluğu

Anne Sevda Çimen, kızının bu etkinlik dolayısıyla mutlu olduğunu belirterek, "Kızım 6 aydır hastanede tedavi görüyor. Etkinlik, bize iyi moral oldu," dedi. Küçük kızının, oyunlara katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren 5 yaşındaki Zehra Çimen ise, "Çok güzel vakit geçirdim," diyerek duygularını ifade etti.

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