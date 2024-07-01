Kesik kesik öksürenler hemen denesin! Öksürüğü bıçak gibi kesen 3 malzemeli kür

Karaturp, kızartılarak ya da haşlanarak hazırlanan birçok yemeğe lezzet katmasıyla tanınır. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde yetişen bu değerli sebze, zengin içeriği sayesinde pek çok rahatsızlığa şifa olabilir. Soğuk algınlığı, öksürük ve balgam gibi sağlık problemlerine karşı oldukça faydalıdır. Kış mevsiminin olmazsa olmazlarından biri olan karaturp, içine eklenen zencefil, zerdeçal ve bal ile doğal bir iyileştirici olarak öne çıkar. Halk arasında yaygın olan öksürük şikayetlerine karşı önerilen bir çözümdür.

Mevsim değişiklikleriyle birlikte, pek çok kişi grip ve öksürük gibi enfeksiyonlara maruz kalıyor. Bu sürekli sağlık sorunları, insanların yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor.

Sofralarımızın şifalı üyesi karaturp, içine katılan zencefil, zerdeçal ve balın mucizevi karışımı ile inatçı öksürükleri dindiriyor. Bu geleneksel karışım, hızlıca hazırlanıp tüketilebilen bir babaanne reçetesi olarak biliniyor. Sivas, Çarşıbaşı Mahallesi'nde sebze satıcılığı yapan Ferhat Çobanoğlu, bu öksürük karşıtı formülü yıllar önce babaannesinden aldığını ve karışımın soğuk algınlığına, öksürüğe ve boğaz ağrısına karşı etkili olduğunu ifade ediyor.





"NATUREL ANTİBİYOTİK"

formülü yıllar önce babaannesinden aldığını ve karışımın soğuk algınlığına, öksürüğe ve boğaz ağrısına karşı etkili olduğunu ifade ediyor.

Çobanoğlu'nun tarifine göre, "Bu babaannemin bize yaptığı karaturp karışımı. Karaturpu oydum, içine biraz zencefil ve zerdeçal ekledim, üzerine de bal ekledim. Bu şifa kaynağıdır. Doğal bir antibiyotik. Bademcik şişliğini, öksürmeyi, yutkunma sorunu yaşayan insanlar bunu yapsınlar. Sürekli öksüren çocuklara özellikle bunu yapsınlar.Bu akşamdan yapılır, sabah kadar bardağın içerisine akar. Akan içilecek, bittikçe de takviye edilecek. Bu ilaç en az 50-60 senelik bir ilaç. Sivas gibi bir yerde -10, -15 gibi derecelerde çalışıyoruz ama hiç hastalanmıyorum. Sebebi de bu. Hafiften kırgınlık olduğu zaman bundan yapıyorum, sabah içiyorum ve hiçbir şeyim kalmıyor." diyor Çobanoğlu.

Karaturp, yani siyah turp, sağlık açısından sayısız faydasıyla tanınmaktadır.

Karaturp, lif bakımından zengin yapısıyla sindirim sistemine destek olur ve düzenli bağırsak faaliyetlerini teşvik ederek sindirimle ilgili rahatsızlıkları, örneğin kabızlığı, hafifletebilir. Doğal bir detoks ajanı olarak, vücuttaki toksinlerin atılmasına katkıda bulunur ve karaciğerin sağlıklı çalışmasını destekler. C vitamini yönünden zengin içeriğiyle bağışıklık sistemini kuvvetlendirir, böylece soğuk algınlığı ve grip gibi yaygın hastalıklara karşı koruma sağlar. Ayrıca, antioksidanlarla dolu olan karaturp, serbest radikallerle mücadele ederek oksidatif stresi azaltır ve kronik hastalıkların önüne geçmeye yardımcı olur.

Solunum yolu rahatsızlıklarında, özellikle öksürük ve soğuk algınlığı durumlarında tercih edilen karaturp, mukolitik ve iltihap önleyici özellikleriyle dikkat çeker. Karaturp ayrıca, kan şekerini dengeleyici etkisiyle diyabet kontrolüne katkı sağlayan besin öğeleri barındırır.

Cilt sağlığı için gerekli olan vitamin ve mineralleri içeren karaturp, cildin canlı ve sağlıklı görünümüne yardımcı olur. Karaturpun bu ve benzeri sağlık avantajları, detaylı bir incelemeyi hak eder ve herhangi bir sağlık sorunu söz konusu olduğunda, kullanım öncesinde mutlaka bir sağlık profesyonelinin görüşüne başvurulmalıdır.