Kırışıklıkları bir gecede defedin! Sürüp uyuyunca tüm çizgileri ütü gibi açıyor

Genç cildi korumak için düzenli bir şekilde bakım yapmanız gerekmektedir. Zamanla cildinizdeki kolajen tükenir ve cildinizde kırışıklıkların oluşmasına neden olur. Ciltte kırışıklık oluşumunu önlemek ve ince çizgilerdeki görünümünü azaltabilmek adına yaşlanma karşıtı bakım yöntemlerinin kullanılması gerekir. Cilt hücrelerinizi besleyen, onaran, aynı zamanda da yenileyen bir bakım rutiniyle birlikte 10 yaş daha genç görünebilirsiniz. Bu yazımızda; cildinizi gençleştirecek bakım yöntemlerinin bir listesini derledik..

Zamanla cildinizde oluşan ince çizgiler, kırışıklıklar ve yaşlılık lekeleri, yaşlanmanın en belirgin olan belirtileri şeklinde kabul ediliyor. Cildin yaşlanmasını önleyebilmek ve genç görünmesini sağlamak adına evde düzenli bakım gereklidir. Cildinizin erken yaşlanma durumuna geçmesini istemiyorsanız buradaki ipuçlarını mutlaka uygulayın.

CİLDİ SÜREKLİ NEMLENDİRİN

Nemsiz kalan cilt, kırışıklıkların erken yaşta ortaya çıkmasına neden olur. Cildin kuruluğu ve tahrişi cildin kusursuz görünümünü etkiler. Kuru ciltte ince çizgiler ve yaşlılık lekelerini belirgin hale gelir. Bu nedenle cildinize düzenli ve günlük olarak nemlendirici sürmelisiniz.

Cildiniz için, özellikle karma, yağlı, kuru ve hassas ciltler için en iyi nemlendiriciyi seçin. Her gün yüzünüzü yıkadıktan sonra cildinize uygulayın ve cildinize masaj yaparak uygulayın. Cildinizin dış saldırılara karşı bariyerini güçlendirmek için nemlendiriciler kullanın.





HER MEVSİMDE GÜNEŞ KREMİ

Güneş ışığına aşırı maruz kalmak cildin yaşlanmasını hızlandırır. Ultraviyole ışınlarının zararlı etkilerinin ciltte kırışıklıklara ve yaşlılık lekelerine neden olduğu bilinmektedir. Cildin doğal ve aynı zamanda yapısı da bozulur. Cildinizi güneşten korumak için güneş koruyucu kullanmanız gerekir. Ancak genel olarak herkes yaz aylarında güneş koruyucu kullanmayı tercih ediyor. Güneş koruyucuyu sadece yaz aylarında kullanırsanız cildiniz tam olarak korunmayacaktır. Mevsim ne olursa olsun düzenli olarak güneş koruyucu kullanma alışkanlığı edinin.

YAŞLANMA KARŞITI OLARAK ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ YAĞI

Üzüm çekirdeği yağı genellikle yaşlanma karşıtı cilt bakımında kullanılmaktadır. Üzüm çekirdeği yağı antioksidanlar ve omega yağ asitleri bakımından zengin doğal bir yağdır. Düzenli kullanımda cildi sıkılaştırır ve iyileşmeyi hızlandırır. Üzüm çekirdeği yağı eşit olmayan cilt tonunu ortadan kaldırır. Daha parlak, pürüzsüz bir cilde kavuşabilirsiniz.

Avuçlarınıza bir miktar üzüm çekirdeği yağı dökün, ellerinizi birbirine sürterek biraz ısıtın ve nemlendirici maske olarak cildinize cömertçe uygulayın. Daha iyi sonuçlar için gece bakım rutininizin sonunda cildinize üzüm çekirdeği yağı sürün ve gece boyunca bekletin.





C VİTAMİNİ İÇERİĞİ OLAN ÜRÜNLER

C vitamini içeriği olan bakım ürünleri cildinizi derinlemesine nemlendirir. Cilt bariyerini güçlendirir, cildin dış etkenlere karşı direncini arttırır. C vitamini serumu ciltteki kolajen üretimini desteklemektedir. Bu özelliğiyle birlikte yaşlanma belirtileri ortadan kaldırılarak cildin erken yaşlanması önlenir. Yaşlansanız bile C vitamini kollajen üretimini destekleyebilir. Günlük cilt bakımı rutininize C vitamini serumunu dahil ederek kendinizi gençleştirebilirsiniz.

GÖZ ÇEVRESİ BAKIM

Göz çevresinde ortaya çıkan kırışıklıklar her zaman yaşı gösterir. Bu nedenle göz bakımının her gün yapılması gerekmektedir. Göz çevresindeki kırışıklıkları yumuşatan ve nemlendiren kremler kullanarak göz çevrenize bakım yapabilirsiniz. Profesyonel ürünler kullanmak istemiyorsanız evde göz çevresine yönelik doğal yöntemleri eneyebilirsiniz. Bu canlandırıcı salatalık maskesiyle gözlerinize parlak ve genç bir görünüm kazandırın.

1 çay kaşığı doğranmış salatalığı 1 çay kaşığı gül suyu ile karıştırın. Karışımı bir pamuğa uygulayın ve gözlerinizin altına yerleştirin. 10-15 dakika bekledikten sonra ılık suyla yıkayın. Haftada bir kez mutlaka kullanın.

GENÇ BİR CİLT İÇİN UZMANDAN ÖNERİLER

Amerikalı doktor Mark Hyman'a göre genç kalabilmek adına yapılması gereken en önemli şey sabah 6'da kalkmaya çalışmak.

Uyandıktan sonra 20 dakika meditasyon yapan uzman isim, kasları korumak ve güçlendirmek için 30 dakika kuvvet antrenmanını da ihmal etmediğini söylüyor. Daha sonra Hyman soğuk bir duş alıyor ve kahvaltısında yaban mersini, protein tozu, kabak, chia tohumu karışımı tüketiyor.

Yaban mersini, iltihabı azaltan, kan basıncında iyileştirme gerçekleştiren ve bilişsel gerilemeyi yavaşlatan, antioksidan açısından zengin bir besindir.





Chia tohumu ise, kalp sağlığına faydalı yağ asitleri içerir.

Kabak düşük kalorili olduğundan tokluk hissi verir ve kilo alımını engeller. Protein tozu da kasları oluşturur ve korur. Hyman, bu besinlerin yerini alabilecek hiçbir takviyenin olmadığını söyledi.

30 yaşından sonra kas kütlesi her 10 yılda bir yaklaşık olarak yüzde 3 ila yüzde 8 oranında azalır. 50 yaş üstü kişilerde bu oran yüzde 15'tir. Birçok çalışma, ağırlık kaldıran yaşlı yetişkinlerin erken ölüm riskinin düşük olduğunu göstermiştir. Sabah uyanır uyanmaz meditasyon yapmak stres hormonlarının seviyesini azaltır ve yaşlanma sürecini yavaşlatır.

Budist rahipler üzerinde 2020 yılında yapılan bir araştırma, günlük meditasyonun beyin yaşlanmasını sekiz yıla kadar yavaşlatabildiğini gösterdi. Düzenli meditasyonun beyinde olduğu gibi hücrelerde de yaşlanmaya bağlı belirtileri yavaşlattığı gösterilmiştir. Soğuk duşların vücuttaki iltihabı azalttığına ve hücre hasarını azaltarak yaşlanma sürecini yavaşlattığına dair kanıtlar var.

Bitkisel bazlı gıdaları tüketmeye dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Dr. Hyman'a göre et içermeyen bir diyet iltihaplanma riskini azaltır.