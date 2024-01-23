Kırışıklıkları ütü gibi açan formül! Cebinizden bir kuruş bile çıkmadan gençleştiriyor

Pek çok kişi alın kırışıklıklarından kurtulmak ister ve yüzlerce yöntem denemektedir. Uzun ve ağrılı bir ameliyat ya da kırışıklıkların giderilmesi için yapılan acılı bir işlem sonrasında istenilen sonuca ulaşılıp ulaşılamayacağı çoğunlukla şansa bağlıdır. Ancak doğada bulunan bitkisel yağlar sayesinde kısa sürede tüm kırışıklıklardan kurtulmak mümkündür.

ANANAS YAĞI

Cildinizin sıkılığını hissetmek için alnınıza 2 damla uygulayın ve gece boyunca bekletin! Kırışıklıkları yumuşatan ve "Sonsuza kadar bedava botoks yaptırıyorum" dedirten ananas yağı, cildinizin beslenmesine ve sıkılaşmasına da yardımcı olabilir.

Yaşlanma ve genetikten kaynaklanan alın kırışıklıkları güzelliğin en büyük etkenidir. Ananastan elde edilmiş olan doğal yağı çeşitli maske ve karışımlarda kullanarak alın başta olmak kaydıyla vücudun herhangi bir bölgesine uygulamak mümkün.





SUSAM YAĞI

Susam yağı küçüktür ancak etkisi büyüktür ve kendisi kadar birçok faydası vardır. Vitamin içeriği, yağ konsantrasyonu ve besleyici etkisi nedeniyle cildi yumuşatan susam yağının sayesinde kısa sürede kırışıklıklardan kurtulabilirsiniz.

Susam yağı, baş ağrısını hafifletme ve uykuyu teşvik etme konusundaki etkinliğiyle dikkat çekmektedir ve aynı zamanda hafızayı da güçlendirmektedir. Bu sayede alnınıza sadece iki damla susam yağı uygulayarak maksimum fayda sağlayabilirsiniz.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

Hindistan cevizi yağı hemen hemen her cilt bakımı önerisinin içinde yer alır ve aynı zamanda alındaki inatçı kırışıklıkları önlemek için de kullanılır. Bu doğal esansiyel yağ sayesinde cildi nemlendirebilir, kırışıklıkları doldurabilir ve etkili cilt bakımı sağlayabilirsiniz.





Hindistan cevizi yağı çeşitli tariflere ve karışımlara eklenebilir ancak tek başına bu üründen maksimum faydayı elde edebilirsiniz. Bunun için ise her gece uyumadan önce iki damla kadar Hindistan cevizi yağını alıp kırışıklıkların üzerine damlattıktan sonra masaj yaparak yaymanız yeterlidir.

Bu bitkisel yağların tümü masaj yoluyla doğrudan cilde uygulanabilir veya hücreleri içeriden desteklemek için yutulabilir. Çeşitli salatalara eklenen doğal yağlar sayesinde hem bağışıklık hem de cilt gençleşecek.