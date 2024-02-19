Kış aylarında kene gibi yapışan hastalığa dikkat! Bu belirtilerden biri bile varsa doktora koşun

Kış aylarında cildimizde meydana gelen kaşıntılar, sadece kuruluktan kaynaklanmıyor. Son yıllarda salgın haline gelen ve geceleri artan kaşıntıların nedeni, uyuz hastalığı olabilir. Uzmanlar, uyuzun erken teşhisi ve tedavisinin önemine dikkat çekiyor. Peki uyuzun belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır ve önlenir? İşte detaylar…

UYUZ NEDİR VE NASIL BULAŞIR?

Uyuz, ciltte yaşayan ve insanlara özgü olan bir parazit olan Sarcoptes scabiei'nin neden olduğu bir hastalıktır. Parazit, cilt yüzeyinde tüneller açarak yumurtalarını bırakır ve kaşıntı, kızarıklık, kabuklanma gibi belirtilere yol açar.





Uyuz, özellikle aynı evi paylaşan kişiler arasında, yakın temas, ortak giysi, havlu, yatak kullanımı gibi yollarla bulaşır.

UYUZUN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Uyuzun en önemli belirtisi, geceleri artan ve dayanılmaz bir kaşıntıdır. Kaşıntı, özellikle eller, bilekler, koltuk altları, göğüs, karın, genital bölge, ayak bilekleri gibi bölgelerde yoğunlaşır. Kaşıntıya bağlı olarak ciltte kızarıklık, kabarcık, kabuklanma, çizik izleri gibi bulgular görülebilir. Uyuz, aile içinde ya da aynı evi paylaşan kişilerde birden fazla görülüyorsa, bu bir tanı kriteridir.





UYUZ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Uyuzun tedavisi için, doktorun reçete ettiği ilaçlar kullanılmalıdır. İlaçlar, genellikle cilt üzerine sürülen kremler ya da ağızdan alınan haplar şeklindedir. Tedavi süresince, kişisel hijyene dikkat edilmeli, bulaşma riskini azaltmak için ortak eşyalar kullanılmamalı, yatak çarşafları, giysiler, havlular sıcak suyla yıkanmalıdır. Tedaviye dirençli uyuz vakalarında, yeni gelen ilaçlar uygulanabilir.

CİLTTE OLUŞAN KAŞINTI NASIL GEÇER?

Kaşıntı, pek çok farklı sebepten kaynaklanabilir. Kaşıntının nedenini öğrenmek için doktorunuza başvurmanızı tavsiye ederim. Ancak basit ve geçici kaşıntılar için bazı doğal yöntemler deneyebilirsiniz. Bunlar arasında:

* Kaşınan bölgeyi soğuk suyla yıkamak ya da buz küpü ile soğuk kompres yapmak.

* Aloe vera jeli sürmek.





* Limon suyu, bal, sirke, karabiber gibi malzemeleri kaşınan bölgeye uygulamak.

* Taze nane suyu, çay ağacı yağı, maydanoz suyu gibi bitkisel çözümler kullanmak.

* Cildi nemlendirmek, kuru ve kaşındıran kıyafetlerden uzak durmak, stresten kaçınmak.