Bist 100
9.377,25 1%
DOLAR
30,87 0,1%
EURO
33,33 0,26%
ALTIN
2.005,64 0,52%

Kış aylarında kene gibi yapışan hastalığa dikkat! Bu belirtilerden biri bile varsa doktora koşun

Kış aylarının soğuk ve kuru havasıyla birlikte artan ciltteki kaşıntı sorunu, herkesin ortak derdi haline geldi. Peki, bu kaşıntıların sebebi nedir ve nasıl önlem alabiliriz? Detaylar haberimizde...

Yayın Tarihi: 19.02.2024 10:48
Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 10:48
Kış aylarında kene gibi yapışan hastalığa dikkat! Bu belirtilerden biri bile varsa doktora koşun

Kış aylarında cildimizde meydana gelen kaşıntılar, sadece kuruluktan kaynaklanmıyor. Son yıllarda salgın haline gelen ve geceleri artan kaşıntıların nedeni, uyuz hastalığı olabilir. Uzmanlar, uyuzun erken teşhisi ve tedavisinin önemine dikkat çekiyor. Peki uyuzun belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır ve önlenir? İşte detaylar…

UYUZ NEDİR VE NASIL BULAŞIR?

Uyuz, ciltte yaşayan ve insanlara özgü olan bir parazit olan Sarcoptes scabiei'nin neden olduğu bir hastalıktır. Parazit, cilt yüzeyinde tüneller açarak yumurtalarını bırakır ve kaşıntı, kızarıklık, kabuklanma gibi belirtilere yol açar. 

UYUZ

Uyuz, özellikle aynı evi paylaşan kişiler arasında, yakın temas, ortak giysi, havlu, yatak kullanımı gibi yollarla bulaşır.

UYUZUN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Uyuzun en önemli belirtisi, geceleri artan ve dayanılmaz bir kaşıntıdır. Kaşıntı, özellikle eller, bilekler, koltuk altları, göğüs, karın, genital bölge, ayak bilekleri gibi bölgelerde yoğunlaşır. Kaşıntıya bağlı olarak ciltte kızarıklık, kabarcık, kabuklanma, çizik izleri gibi bulgular görülebilir. Uyuz, aile içinde ya da aynı evi paylaşan kişilerde birden fazla görülüyorsa, bu bir tanı kriteridir.

UYUZ NEDİR

UYUZ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Uyuzun tedavisi için, doktorun reçete ettiği ilaçlar kullanılmalıdır. İlaçlar, genellikle cilt üzerine sürülen kremler ya da ağızdan alınan haplar şeklindedir. Tedavi süresince, kişisel hijyene dikkat edilmeli, bulaşma riskini azaltmak için ortak eşyalar kullanılmamalı, yatak çarşafları, giysiler, havlular sıcak suyla yıkanmalıdır. Tedaviye dirençli uyuz vakalarında, yeni gelen ilaçlar uygulanabilir.

CİLTTE OLUŞAN KAŞINTI NASIL GEÇER?

Kaşıntı, pek çok farklı sebepten kaynaklanabilir. Kaşıntının nedenini öğrenmek için doktorunuza başvurmanızı tavsiye ederim. Ancak basit ve geçici kaşıntılar için bazı doğal yöntemler deneyebilirsiniz. Bunlar arasında:

* Kaşınan bölgeyi soğuk suyla yıkamak ya da buz küpü ile soğuk kompres yapmak.

* Aloe vera jeli sürmek.

KAŞINTI NEDEN OLUR

* Limon suyu, bal, sirke, karabiber gibi malzemeleri kaşınan bölgeye uygulamak.

* Taze nane suyu, çay ağacı yağı, maydanoz suyu gibi bitkisel çözümler kullanmak.

* Cildi nemlendirmek, kuru ve kaşındıran kıyafetlerden uzak durmak, stresten kaçınmak.

İLGİLİ HABERLER

Dinçer Güner'den haftalık, mini burç yorumları! 19-25 Şubat Boğa burcu yorumu

Dinçer Güner'den haftalık, mini burç yorumları! 19-25 Şubat Boğa burcu yorumu

Battaniye 239 TL, nevresim seti 349 TL! BİM çeyiz hazırlayanlara dev indirimle kıyak geçti

Battaniye 239 TL, nevresim seti 349 TL! BİM çeyiz hazırlayanlara dev indirimle kıyak geçti

Dinçer Güner'den haftalık, mini burç yorumları! 19-25 Şubat İkizler burcu yorumu

Dinçer Güner'den haftalık, mini burç yorumları! 19-25 Şubat İkizler burcu yorumu

20 Şubat 2024 Salı günlük burç yorumları: Burçlarınızın söylediklerine kulak verin!

20 Şubat 2024 Salı günlük burç yorumları: Burçlarınızın söylediklerine kulak verin!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tansiyonu düşürüp terazi gibi dengede tutuyor! Uzmanlar açıkladı: Tansiyon hastaları günde bir bardak tüketmeli
2
Kış aylarında kene gibi yapışan hastalığa dikkat! Bu belirtilerden biri bile varsa doktora koşun
3
Yeşil sebzelerin sırrı ortaya çıktı! Klorofil nedir, ne işe yarar, nasıl tüketilir? İşte klorofilin sağlığa muhteşem faydaları
4
Dermanı ondaymış, sapını sakın çöpe atmayın! Günde 1 bardağı hemoroidi yok ediyor
5
Telefon alırken bunu bilmeyenlere geçmiş olsun! Hastalıkların sebebi meğer oymuş
6
C vitaminini uzaklarda aramayın! Akıllara gelmeyen o besin C vitamini deposu çıktı
7
Herkesin evinde var! Günde bir avuç yiyen enerji patlaması yaşıyor

Hesabınız zaman aşımına uğrayabilir! O bankada hesabı olan hemen işlem yapsın: Paraları silinecek

Dinçer Güner'den haftalık, mini burç yorumları! 19-25 Şubat Yengeç burcu yorumu

Bim’de temel gıda ürünleri yok fiyatına satılacak! Bim 27 Şubat 4 Mart kataloğu

İçişleri Bakanlığı'nda yüksek maaş ile çalışma fırsatı: Bakanlık KPSS’li KPSS’siz kadın-erkek sözleşmeli personel alımı yapıyor!

Tencere tavadan elektrikli ev eşyalarına kadar her şey uygun fiyata satışta! Hakmar Express 22 28 Şubat katalogu

Dinçer Güner'den haftalık, mini burç yorumları! 19-25 Şubat İkizler burcu yorumu

Battaniye 239 TL, nevresim seti 349 TL! BİM çeyiz hazırlayanlara dev indirimle kıyak geçti

Dinçer Güner'den haftalık, mini burç yorumları! 19-25 Şubat Boğa burcu yorumu

Dinçer Güner'den haftalık, mini burç yorumları! 19-25 Şubat Koç burcu yorumu

Aynı sütü alana ikincisi yüzde 50 indirimli satılacak! O market duyurdu

20 Şubat 2024 Salı günlük burç yorumları: Burçlarınızın söylediklerine kulak verin!

Bakanlık kesenin ağzını açtı, sosyal yardım geri döndü! Tek şartla 1950 TL yardım hesapta