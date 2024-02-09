Kışı hastalıksız geçirmenin pek bilinmeyen yolu! Bağışıklık sistemini zırha çeviriyor

Solunum yoluyla buşaşan hastalıklara karşılık septomunda mevcut olarak en yaygın belirtiler ise öksürük olarak belirlendi. Hastalıklardan korunmak için neler yapılması gerektiği araştırılırken hastalıklara karşı korunmak için tüm yollar belli oldu.

Hastalıklardan korunmak için öncelik mikropların nasıl bulaştığını bilmek gerekir. Hastalık kontrol ve koruma merkezinde grip, öksürük, hapşırıktan dolayı yayılan mikroplardan bulaşma yaşanır. Yapılan araştırmalar üzerine grip virüsü yüzeyde ne kadar yaşabileceği konusunda 4-72 saat aralığında farklılık göstermektedir.



SOLUNUM YOLUYLA BULAŞAN HASTALIKLARDAN KORUNMAK

-Mikroplardan korunmanın en önemli yolu el hijyeni olurken sabun ve su ile en az 20 saniye boyunca yıkanır.

-Covid'in hayatımıza girmesiyle beraber maskeler, solunum yoluyla bulaşan hastalıkların yayılmasını önler.

-Öksürük, hapışırık ağızdan ve burun mendiliyle dirsek içiyle kapatılması gerekir.

-Hastalıkların başlıca nedenlerinden ötürü bağışıklık sisteminin yeteri düzeyle çalışmaması gerekir. Mikroplara karşı yeterli mücadele oluştururlen dengeli beslenme gerekir.

-Bağışıklık sistemini güçlendirmek için takviye ilaç kullanılır.





BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRME

c vitamini alımı bağışıklık sisteini kuvvetlendirirken bu ise turunçgiller, kivi, brokoli ve biber gibi besinlerden karşılanır. D vitamini ise güneş ışığına maruz kalınmasıyla tercih edilirken gıdaları tüketmek vücuttaki D vitamini seviyesini artırır.

Probiyotiklerin bulunduğu gıdalar sindirim sistemleriyle sağlığını desteklerken bağışıklık sistemi kuvvetlendirir.

Protein bağışıklık sistemini hücrelerin oluşmasıyla çalışır. Et, balık, tavuk, baklagiller ve süt ürünlerinde protein kaynağı olarak tercih edilir.

Antioksidanlar, vücudu serbest radikallere karşı korurken bağışıklık sistemini güçlendirir.

