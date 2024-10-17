Kışın Grip Salgınına Karşı Korunma Yöntemleri

Kış Aylarında Grip Salgınına Karşı Önlemler

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeynep Gökcan Çakır, grip salgınlarına karşı alınması gereken önlemleri vurguladı. Çakır, kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte solunum yolu hastalıklarına karşı dikkatli olunması gerektiğini açıkladı.

Maske, Mesafe ve Temizlik Önerileri

Prof. Dr. Çakır, bu sene Kovid-19 döneminde olduğu gibi maske, mesafe ve temizlik uygulamalarının önemine dikkat çekerek, "Bunlar sadece Kovid-19 değil, tüm bulaşıcı hastalıklardan korunmamızı sağlayacaktır" dedi.

Acil Servis Yığılmalarını Önlemek

Acil servislerdeki yığılmaların, diğer sağlık hizmetlerini aksattığına dikkat çeken Çakır, grip gibi hafif rahatsızlıkların evde dinlenmeyle geçebileceğini belirtti. "Grip olanların acil servise başvurması gerekmiyor. Evde ıhlamur içerek yeterli sıvıyı alabiliriz" ifadelerini kullandı.

Grip Aşısı Önerisi

Özellikle 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı bulunan bireylerin grip aşısı olması gerektiğini vurgulayan Çakır, bunun için doktor önerisine uyulması gerektiğini sözlerine ekledi. Salih bir kış geçirmemiz için önlemlerimizi alalım!

Kış gelmeden acillerde oluşacak yığılmaların önüne geçmek ve solunum yoluyla bulaşan hastalıklardan korunmak için Kovid-19 döneminde olduğu gibi maske, mesafe ve temizlik önerisinde bulunuluyor. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeynep Gökcan Çakır, AA muhabirine konuya ilişkin açıklama yaptı.

Kış gelmeden acillerde oluşacak yığılmaların önüne geçmek ve solunum yoluyla bulaşan hastalıklardan korunmak için Kovid-19 döneminde olduğu gibi maske, mesafe ve temizlik önerisinde bulunuluyor. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeynep Gökcan Çakır, AA muhabirine konuya ilişkin açıklama yaptı.