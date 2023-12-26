Türkiye'de eşi benzeri görülmedi: 10 yaşındaki hasta şoke etti

10 yaşındaki otizm hastası Rana Akgül, Yalova'da nadir görülen glomus tümörü teşhisi ile karşılaştı. Fransa'da bu tür bir hastalığı tanımayan doktorların ihmali sonucu ciddi bir durumla karşılaşan Akgül, Türkiye'ye dönerek Yalova'da ameliyat edildi. Ameliyatı gerçekleştiren Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Halil Başel, bu durumun dünya literatüründe bir ilk olduğunu belirtti. Glomus tümörü, otizmli bir hastada ilk kez Türkiye'de çıkarıldı ve dünya genelinde benzer bir vaka tespit edilmemiştir. İşte detaylar...





OTİZM HASTASI RANA AKGÜL NADİR GÖRÜLEN GLOMUS TÜMÖRÜ TEŞHİSİ İLE KARŞI KARŞIYA KALDI

Rana'nın hikayesi, Fransa doğumlu olmasına rağmen orada yaşadığı otizmle mücadelesinin yanı sıra nadir görülen bir sağlık sorunuyla karşılaşmasını içeriyor. Fransa'da doktorlar tarafından teşhis edilemeyen ve önemsenmeyen glomus tümörü, Türkiye'ye dönüşleriyle birlikte ciddi bir tehdit haline geldi. Yalova'da yapılan başarılı ameliyat sayesinde Rana, sağlığına kavuştu.

Prof. Dr. Halil Başel, gerçekleştirdikleri ameliyatın dünya genelinde eşi benzeri görülmemiş bir durum olduğunu belirtti. Otizmli bir hastada glomus tümörüne rastlanmasının, tıp literatüründe ilk defa Türkiye'de gerçekleştiğini ifade etti. Özellikle bu tür nadir durumlarla ilgili dünya genelinde yapılan literatür taramasında benzer bir vakaya rastlanmamış olması, bu olayın önemini arttırıyor.

Rana'nın ameliyatıyla birlikte glomus tümörü başarıyla çıkarıldı ve genç hastanın sağlığına kavuştuğu belirtildi. Bu durum, sadece otizmle mücadele etmekle kalmayan Rana için önemli bir dönemeç oluşturdu. Yalova'da gerçekleştirilen bu başarılı ameliyat, hem otizmli bireylerin yaşadığı zorluklara dikkat çekiyor hem de tıp literatürüne yeni bir bilgi ekliyor.

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Halil Başel, otizmli Rana Akgül'ün glomus tümörüyle ilgili açıklamalarda bulundu. Rana'nın özel bir çocuk olduğunu ve 5 yıldır boyun bölgesinde kitle sorunu yaşadığını belirten Başel, başlangıçta lenf bezi zannedilen kütlenin sonradan tümör olduğunun tespit edildiğini ifade etti. Rana'nın durumuyla Yalova'dan kendilerine ulaştığını belirten Başel, beklemenin riskli olduğunu ve tümörün büyüdükçe çıkarılmasının zorlaşacağını vurguladı.

Prof. Dr. Halil Başel, glomus tümörünün nadir görülen bir durum olduğunu ve hekimlerin bu tür durumlarla pek karşılaşmadıkları için tedavi konusunda bazen tereddüt yaşayabildiklerini belirtti. Hastanın takip edilmesinin zaman kazandırma amacı taşıdığını, ancak bu durumun bir risk taşıdığını dile getiren Başel, Rana'nın durumunda beklemenin daha fazla soruna yol açabileceğini söyledi.

Başel, hastanın tümörünün 6,5 santimetrelik bir boyutta olduğunu ve çıkarılmasının zorlu bir süreç olduğunu ifade etti. Ancak ameliyatın sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildiğini ve herhangi bir komplikasyon yaşanmadığını belirten Başel, Rana'nın tedavi sürecinin başarıyla tamamlandığını aktardı.

Bu olayın tıp literatüründe bir ilk olduğunu belirten Prof. Dr. Halil Başel, glomus tümörünün otizmli bir hastada ilk kez Türkiye'de çıkarıldığını ifade etti. Bu durum, hem tıp camiasında hem de otizmle mücadele eden bireyler ve aileleri için önemli bir bilimsel gelişme olarak değerlendirildi.