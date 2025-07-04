KKKA'dan Korunma ve Erken Müdahalenin Önemi

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nde Erken Müdahalenin Önemi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakalarına dikkat çekti. Doğan, hastalığın erken ve doğru müdahale ile önlenebileceğini vurgulayarak, bu konuda bilgi vermekte bulundu.

Bulaşma Yolları ve Korunma Yöntemleri

Prof. Dr. Doğan, hastalığın virüs taşıyan keneler yoluyla insanlara bulaştığını belirtti. Doğru müdahale edilmediğinde ölümcül sonuçlar doğurabileceğini ifade etti. "Vaka sayılarında yıllara göre dalgalanmalar olmakla beraber, bu sene ilk aylarda bir artış gözlemlendi," dedi.

Kenelerin çıplak elle ezilmesi ve sıvılarına temas edilmesinin hastalığa yol açabileceğinin altını çizen Doğan, "Ayrıca hastalığa yakalanmış kişilerin vücut sıvılarına temas da bulaşma riskini artırmaktadır," şeklinde konuştu.

Risk Grupları ve Belirtiler

Tarım ve hayvancılıkla uğraşanlar, veteriner hekimler ve kırsal alanlarda zaman geçiren kişiler risk grubunu oluşturuyor. KKKA'nın belirtileri arasında ateş, yorgunluk, bulantı ve kusma yer alırken, ilerleyen safhalarda deri, diş eti ve bağırsak kanamaları görülebiliyor. Bu tür semptomlar yaşayan bireylerin hemen sağlık kuruluşlarına başvurması gerektiği vurgulanıyor.

Aşının Geliştirilmesi Üzerine Çalışmalar

Prof. Dr. Nazif Elaldı'nın konuyla yakından ilgilendiğini kaydeden Doğan, İsveç'teki aşının Faz-1 çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Sivas’ta da Faz-2 çalışmalarının yapılacağının altını çizerek, "Faz-2 çalışmalarından sonra aşının devreye girmesini bekliyoruz," dedi.

Sonuç Olarak

Bugüne kadar Sivas merkezden vaka gelmediğini belirten Doğan, ancak tedbiri elden bırakmamaları gerektiğinin altını çizdi. En etkili müdahalenin, önleyici tedbirlerle kene tutulmasını engellemek olduğu ifade edildi. KKKA için paniğe kapılmaya gerek olmadığını, erken müdahale ile hastalığın rahatlıkla atlatılabileceği vurgulandı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne (KKKA) maruz kalanların erken ve doğru müdahaleyle hastalıktan rahatlıkla kurtulabildiğini belirtti.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne (KKKA) maruz kalanların erken ve doğru müdahaleyle hastalıktan rahatlıkla kurtulabildiğini belirtti.