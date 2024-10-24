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Kocaeli'de Yenidoğan Bebeğe Başarılı Ameliyat

Kocaeli'de karın kitle ile doğan bebek, 22 saat sonra yapılan operasyonda sağlığına kavuştu.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 12:09
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 12:09
Kocaeli'de Yenidoğan Bebeğe Başarılı Ameliyat

Kocaeli'de Yenidoğan Bebeğin Başarılı Ameliyatı

Kocaeli'de, karnında 600 gram ağırlığında kitle ile dünyaya gelen bir bebek, Kocaeli Şehir Hastanesi'nde doğumdan 22 saat sonra yapılan ameliyat ile sağlığına kavuştu.

Uzman Ekip Tarafından Gerçekleştirilen Operasyon

Hastaneden yapılan açıklamada, perinatoloji uzmanı Op. Dr. Raziye Kıcık Çalışkan, annenin muayenesinde bebeğin karın bölgesinde büyük bir kitle tespit ettiğini belirtti. Bu tanının ardından anne, doğuma kadar geçen üç hafta süreyle çocuk cerrahisi ve perinatoloji uzmanları tarafından takip altına alındı.

Bebek, 38 haftalıkken yenidoğan ve çocuk cerrahisi uzmanlarının katılımıyla gerçekleştirilen operasyonla 3 kilo 670 gram olarak dünyaya geldi. Karnındaki kitle nedeniyle nefes almakta zorluk çeken Hazal bebek, yenidoğan yoğun bakım ünitesi'nde tedaviye alındı.

Başarılı Ameliyatın Detayları

Gerekli tetkiklerin ardından bebek, 22 saatlikken ameliyata alınarak 600 gram ağırlığında ve 0,55 litre sıvı içeren kitle, 2,5 saat süren bir operasyonla başarıyla çıkarıldı.

Ameliyatı, Op. Dr. Deniz Ersayın Gürer ve Op. Dr. Naime İpek Öztürk'ün liderliğinde 9 kişilik uzman ekip gerçekleştirdi. Ameliyat sonrası bebek, 4 gün süreyle Uzm. Dr. Nesrin Kaya ve Uzm. Dr. Nihal Yüksel tarafından yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yakından izlendikten sonra, 3 gün boyunca çocuk cerrahisi servisinde takip edilerek sağlığına kavuştu.

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