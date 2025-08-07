Kocaeli Şehir Hastanesi'nde Lenfödem Erken Teşhisi İçin Yeni Yöntem

Kocaeli Şehir Hastanesi'nde Lenfödem ve Lenfatik Sistem Hastalıkları Erken Teşhis Edilecek

Kocaeli Şehir Hastanesi, lenfosintigrafi çekim yöntemi ile lenf akışı bozuklukları, lenfödem ve lenf tıkanıklıkları gibi rahatsızlıkları artık daha erken ve hassas bir şekilde tespit etme imkanı sunuyor.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklama doğrultusunda, hastane nükleer tıp birimi bünyesine entegre edilen lenfosintigrafi, modern ve güvenilir bir teşhis aracı olarak sağlık hizmetlerine katkı sağlayacak.

Onkoloji ve Fizik Tedavi Alanlarında Önemli Gelişme

İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, Kocaeli Şehir Hastanesi'nin sağlık alanında bir referans merkezi olduğunu belirterek, "Bu yeni tanı yöntemi, klinik süreçleri hızlandıracak ve daha doğru tedavi planlamalarını mümkün kılacaktır." dedi.

Kardiyoloji ve fizik tedavi uzmanlarının talepleri doğrultusunda hazırlıkların tamamlandığını belirten İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı ve Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Demirkıran, "Lenfosintigrafi, klasik yöntemlerin ötesine geçerek, radyoaktif izleyiciler ve gama kameraları ile lenf sistemini detaylı bir şekilde görüntülememize olanak tanıyor," dedi.

Erken Teşhis İçin Güvenilir Bir Yöntem

Kocaeli Şehir Hastanesi Nükleer Tıp Birimi İdari Sorumlusu Uzm. Dr. Meltem Özbek Çolak, lenfosintigrafinin lenfödemin erken tanı ve evrelemesinde güvenilir bir yöntem olduğunu vurgulayarak, bu teknikle hastalık başlangıcı aşamasında tespit edilebileceğini aktardı.

Kocaeli Şehir Hastanesi'nde hizmete alınan lenfosintigrafi çekimiyle lenf akışı bozuklukları, lenfödem ve lenf tıkanıklıkları gibi rahatsızlıklar erken ve hassas şekilde tespit edilecek.

Kocaeli Şehir Hastanesi'nde hizmete alınan lenfosintigrafi çekimiyle lenf akışı bozuklukları, lenfödem ve lenf tıkanıklıkları gibi rahatsızlıklar erken ve hassas şekilde tespit edilecek.